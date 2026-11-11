França diz que risco de nova escalada com o Irã não está descartado

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 11/11/2026 às 09h41

O risco de uma retomada dos bombardeios contra o Irã "não está completamente afastado", afirmou nesta terça-feira (10) o chanceler da França, Jean-Noël Barrot, ao encerrar a reunião de ministros das Relações Exteriores do G7 em Paris.

"Senão, não teríamos dedicado tanto tempo e tanta energia ao longo destes dois dias a abordar essas questões com nosso homólogo americano e com o primeiro-ministro do Qatar."

A avaliação contrasta com a de Donald Trump, que na segunda (9), depois de receber o premiê qatari na Casa Branca, declarou que a guerra está "efetivamente terminada" do ponto de vista militar.

Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, que acumula os cargos de primeiro-ministro e chanceler do Qatar, chegou a Paris vindo de Washington, onde se reuniu separadamente com Trump e com o vice-presidente, JD Vance. Ele informou os ministros do G7 sobre o andamento das conversas.

O Qatar é o principal mediador entre Washington e Teerã. Al Thani esteve no Irã na semana passada e levou aos americanos uma proposta iraniana de cessar-fogo.

A França apoia os esforços dos países da região por uma saída que leve à reabertura do estreito de Hormuz e evite novos ataques. O grupo dos quatro europeus -França, Reino Unido, Alemanha e Itália- volta a se reunir no início de dezembro com Turquia, Paquistão, Arábia Saudita e Egito, dando sequência ao diálogo iniciado em Istambul.

Sobre o ataque hacker que atingiu freezers e geladeiras de supermercados na França, atribuído pelo governo francês à Guarda Revolucionária iraniana, Barrot detalhou a resposta em preparação. Pediu sanções europeias contra os responsáveis -proibição de entrada em território europeu e congelamento de ativos- e anunciou que a França tomará "qualquer outra medida que julgarmos útil, proporcional e dissuasiva".

Falou em "respostas públicas e não públicas", sobre as quais não quis se estender. A União Europeia manifestou solidariedade e acolheu favoravelmente o pedido francês de sanções do bloco.