Pedro Fernandes se reúne em Brasília com o senador e governador eleito Marcos Rogério para tratar de infraestrutura e saúde

Por Assessoria

Publicada em 11/11/2026 às 09h15

O deputado estadual Pedro Fernandes esteve em Brasília para uma reunião com o senador Marcos Rogério, governador eleito de Rondônia. Na pauta, a importância de avançar em diversas áreas para o desenvolvimento do estado nos próximos anos.

Entre os temas, a infraestrutura teve destaque. É uma pauta que Pedro Fernandes defende desde o início do mandato, com atuação pela recuperação e pavimentação das rodovias estaduais, que escoam a produção e levam acesso a serviços aos municípios.

A saúde também foi abordada. O deputado segue na defesa da descentralização do atendimento, com mais acesso a especialistas, exames e cirurgias perto das famílias, e reforçou o tema com o governador eleito.

Outros assuntos de interesse do estado e das regiões que o deputado representa também foram tratados no encontro.

Reeleito com 20.080 votos nos 52 municípios de Rondônia, Pedro Fernandes segue com a agenda de diálogo com o futuro governo para viabilizar demandas em favor da população.