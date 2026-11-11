Homens são encontrados com mãos amarradas e tiros na cabeça

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/11/2026 às 09h00

Uma motocicleta que apresentava falhas mecânicas e produzia barulho chamou a atenção de moradores do Setor 12, em Vilhena, na noite de terça-feira (10). Segundo informações preliminares, o veículo teria sido utilizado por dois suspeitos na fuga após o assassinato de Thiago Cesar Gonçalves Moreira, de 39 anos, conhecido como “Gibi”, e Edilson Pereira de Andrade, de 38 anos.

Durante a saída do local, um dos envolvidos, descrito como magro, teria precisado empurrar a motocicleta para fazê-la funcionar. O outro suspeito foi apontado como um homem de compleição física mais avantajada. As características foram repassadas à reportagem que divulgou os primeiros detalhes do caso.

Os corpos foram encontrados na rua 1207, nas proximidades da avenida Tancredo Neves e do mercado Amarelinho. As duas vítimas apresentavam ferimentos provocados por disparos de arma de fogo e estavam com as mãos amarradas.

Thiago foi atingido na cabeça e na nuca. A imobilização de suas mãos havia sido feita com uma toalha. Edilson, por sua vez, apresentava perfurações na cabeça, nas costas e em uma das mãos. Para prendê-lo, teriam sido utilizados fios retirados de uma rede de descanso.

Moradores da região acionaram os serviços de emergência e a Polícia Militar. Após a chegada das equipes, a área foi isolada para preservar os vestígios e permitir a realização dos procedimentos periciais.

O Corpo de Bombeiros Militar compareceu ao endereço e constatou que os dois homens estavam mortos. Na sequência, profissionais da Polícia Técnico-Científica (Politec) iniciaram os levantamentos destinados à coleta de elementos que possam auxiliar na identificação dos autores.

A apuração ficará sob responsabilidade da Polícia Civil, por meio da unidade especializada na repressão aos crimes contra a vida em Vilhena. Além de identificar os envolvidos, os investigadores deverão esclarecer a motivação dos assassinatos e verificar a eventual participação de outras pessoas.

Entre as possibilidades mencionadas nas informações preliminares está uma relação do duplo homicídio com disputas territoriais entre facções criminosas que atuam no município. Entretanto, não existe confirmação oficial dessa hipótese, que dependerá dos resultados da investigação.

Com os dois assassinatos, Vilhena contabiliza 25 homicídios consumados em 2026, conforme levantamento do portal Rota Policial News. Antes desse episódio, o caso mais recente citado pelo veículo havia ocorrido no bairro Assossete, onde Ingrid Caroline Francisca Martins Eufrásio, de 29 anos, foi morta a tiros.