Defesa Civil reconhece situação de emergência em 7 municípios do Sul

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu situação de emergência em sete municípios da Região Sul em decorrência das chuvas.
A portaria, publicada na edição desta quarta-feira (11) do Diário Oficial da União, cita eventos climáticos ocorridos ao longo de setembro, outubro e novembro.
No Paraná, os municípios de Astorga e Querência do Norte tiveram o reconhecimento federal devido aos impactos causados por vendavais e chuvas intensas, respectivamente.
Cinco cidades do Rio Grande do Sul foram incluídas na portaria em decorrência dos vendavais: Caibaté, Eldorado do Sul, Santo Antônio das Missões e Sentinela do Sul.
A cidade de São José do Cedro, em Santa Catarina, foi atingida por enxurradas.
Auxílio federal
Com o reconhecimento da situação de emergência, as prefeituras podem solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil, como assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura danificada pelos desastres.
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