Após paralisação do transporte coletivo de Porto Velho, prefeitura esclarece que repasses à concessionária estão em dia e acompanha situação para garantir regularidade do serviço

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/11/2026 às 09h51

A Prefeitura de Porto Velho esclareceu que os repasses à concessionária responsável pelo transporte coletivo estão em dia e informou que acompanha a paralisação dos motoristas, iniciada na manhã desta quarta-feira (11). Em nota, a administração municipal reforçou seu compromisso com a regularidade do serviço e com a população que depende dos ônibus na capital.

Os trabalhadores suspenderam as atividades por falta de pagamento dos salários, impedindo a saída dos veículos das garagens. A interrupção começou nas primeiras horas do dia e comprometeu o deslocamento dos passageiros.

Em declaração à imprensa local, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo, Francinei Oliveira, informou que os profissionais decidiram manter a paralisação até a confirmação do depósito dos salários. A decisão foi tomada após uma reunião da categoria durante a madrugada.

Por meio da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), a prefeitura informou que realizou o repasse dos recursos destinados ao custeio do sistema. O município esclareceu que a efetivação dos pagamentos aos trabalhadores é de responsabilidade da concessionária, que também deve prestar esclarecimentos sobre a situação relatada pelos motoristas.

Segundo informações divulgadas à imprensa local, a empresa alegou que os valores ainda não haviam sido creditados. Os trabalhadores condicionaram a retomada das atividades à confirmação do recebimento dos salários.

“A Prefeitura acompanha a situação e reforça seu compromisso com a regularidade da prestação do serviço de transporte público e com a população de Porto Velho”, afirmou a administração municipal no comunicado.

NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE PORTO VELHO

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, informa que o repasse dos recursos destinados ao custeio do transporte coletivo foi realizado.

Dessa forma, a efetivação dos pagamentos dos salários dos trabalhadores do sistema é de responsabilidade da empresa concessionária, a quem compete prestar os esclarecimentos sobre a situação relatada pelos motoristas.

A Prefeitura acompanha a situação e reforça seu compromisso com a regularidade da prestação do serviço de transporte público e com a população de Porto Velho.