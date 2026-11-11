UE sinaliza cúpula com o Brasil em 2027 em encontro com Mauro Vieira no G7

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 11/11/2026 às 09h57

A União Europeia manifestou a intenção de realizar uma cúpula com o Brasil em 2027. A sinalização foi dada pela alta representante do bloco para Política Externa e Segurança, Kaja Kallas, em encontro bilateral com o chanceler Mauro Vieira nesta terça-feira (10), antes da sessão matinal da reunião de ministros das Relações Exteriores do G7, em Paris.

Segundo o Itamaraty, Kallas transmitiu as congratulações europeias a Lula (PT) pela reeleição. Os dois trataram de questões políticas e comerciais bilaterais, entre elas a implementação do acordo UE-Marcosul, assinado em janeiro deste ano em Assunção, e da situação política na América Latina e na Europa. A conversa incluiu Venezuela e Cuba.

Vieira deixou o encontro no fim da manhã, sem falar com a imprensa, e seguiu para o aeroporto com destino à Turquia, onde se junta à delegação do presidente Lula na COP.

Não houve reunião bilateral entre o chanceler brasileiro e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, segundo assessores. Na noite de segunda (9), Rubio disse a jornalistas, em Paris, que não tinha encontro marcado com Vieira, mas que provavelmente conversariam durante o evento.

"Vamos lidar com o governo brasileiro. Já lidávamos com eles antes", afirmou, ao ser perguntado sobre o estado da relação depois da eleição brasileira e da chegada do senador Flávio Bolsonaro (PL) aos EUA.

Na mesma resposta, Rubio cobrou o agrément para Daniel Perez, indicado por Trump para a embaixada em Brasília. "Isso é um problema. Danny Perez é o nosso indicado. Eles não concederam o agrément. Isso tem que ser resolvido, e esperamos que resolvam, porque não achamos que dê um bom tom à nossa relação que não deixem nosso embaixador entrar no país." E acrescentou: "Eles têm um embaixador nos Estados Unidos. Mas em certo ponto esse desequilíbrio não pode continuar. Então vamos começar por aí."

Fontes diplomáticas leram a formulação como uma condição: o agrément antes do resto da agenda bilateral. Rubio mencionou em seguida as divergências comerciais, ressalvando que não é o negociador -tarefa do representante comercial Jamieson Greer-, e afirmou ter boa relação pessoal com Vieira.

"Mauro e eu nos damos muito bem. A gente se fala, conversa, mas é claro que há algumas diferenças entre as visões dos nossos governos sobre comércio e outros assuntos, que terão de ser resolvidas."