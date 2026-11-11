Rússia e Ucrânia retomam negociações pela 1ª vez desde fevereiro

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 11/11/2026 às 09h51

Autoridades da Rússia e da Ucrânia se reuniram nesta terça-feira (10), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para as primeiras negociações mediadas pelos Estados Unidos desde fevereiro. As conversas ocorrem em meio à tentativa do presidente Donald Trump de avançar em um acordo para encerrar a guerra e estabelecer garantias de segurança para a Europa.

Segundo a Ucrânia, as conversas desta terça já se encerraram e seguirão na quarta-feira (11). O enviado americano Jared Kushner disse aos delegados que os contatos recentes com os dois lados "identificaram e estreitaram as diferenças" e que os EUA têm "boas ideias" para superá-las. Apesar do otimismo de Washington, passados mais de quatro anos e meio da invasão, com a Rússia controlando cerca de um quinto do território ucraniano, Moscou e Kiev seguem distantes em relação aos termos de um acordo.

Segundo Kushner, Trump está comprometido com a paz. "Ele realmente nos pediu que redobrássemos os esforços para encontrar uma solução que, esperamos, ponha fim à guerra, mas também deixe ambos os lados em uma posição muito mais forte", disse o enviado.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, mantém a exigência de que Kiev entregue toda a região oriental do Donbass como condição para um acordo de paz. O seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, por sua vez, rejeita ceder territórios.

O principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, afirmou que Kiev está concentrada na obtenção de garantias de segurança e na construção de uma paz duradoura. Já o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, reiterou que Moscou prefere discutir primeiro uma estrutura mais ampla de segurança europeia, antes de tratar especificamente do conflito entre os dois países.

Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen defendeu na segunda que as discussões sobre segurança europeia devem ocorrer somente depois de um cessar-fogo na Ucrânia. Lavrov voltou a rejeitar a possibilidade de uma trégua, argumentando que os europeus tentam apenas ganhar tempo para Kiev.

Representantes dos EUA, da União Europeia, da Otan e de potências europeias se encontraram separadamente com as delegações americana e ucraniana nesta terça. Os governos europeus têm pressionado por maior participação nas negociações, diante das propostas de Washington de que um eventual acordo possa envolver mudanças na estrutura de segurança do continente.

Em comunicado conjunto, americanos, europeus e ucranianos reafirmaram o compromisso com uma segurança europeia sólida pós-guerra e destacaram que a integridade territorial e a soberania da Ucrânia devem ser respeitadas. O texto também defendeu a manutenção de uma Otan forte como elemento central da defesa coletiva euro-atlântica.

Também manifestaram a intenção de ampliar as discussões multilaterais, com a participação de parceiros europeus. A Rússia, entretanto, já havia indicado que não considera necessária a presença de representantes europeus na mesa de negociação com ucranianos e americanos.

A posição europeia reflete a preocupação com possíveis concessões a Moscou. Antes de iniciar a guerra, em 2022, o Kremlin apresentou um ultimato à Otan, exigindo, entre outras medidas, a retirada de tropas da aliança militar do leste europeu. A proposta foi rejeitada pelos países ocidentais.

Na véspera das negociações, Trump afirmou que Washington identificava uma "inclinação muito forte" de ambos os lados para encerrar a guerra e disse que russos e ucranianos estavam "cansados de lutar". Depois de receber na Casa Branca, na semana passada, o enviado de Putin, o presidente americano previu que um acordo poderia ser alcançado em breve.

Trump já havia afirmado diversas vezes que um entendimento estava próximo, sem que as declarações se traduzissem em um acordo concreto. As negociações, no entanto, ganharam novo impulso nas últimas semanas, depois de meses em que a atenção do governo americano esteve concentrada na guerra no Irã.

Os avanços russos na linha de frente praticamente estagnaram neste ano, mas Moscou intensificou os bombardeios contra cidades e instalações energéticas ucranianas. Kiev, em resposta, ampliou os ataques contra refinarias de petróleo e outras estruturas estratégicas em território russo.

Zelenski afirmou que a posição de negociação de seu país está mais forte em razão dos resultados recentes no campo de batalha, incluindo a retomada de territórios na região de Donetsk, parte do Donbass.

Negociadores americanos avaliam que Zelenski e Putin podem estar dispostos a aceitar algum tipo de compromisso sobre a questão territorial, com concessões de ambos os lados, segundo uma autoridade dos Estados Unidos ouvida pela agência Reuters.

A proposta em discussão prevê que a Ucrânia obtenha o fim da guerra, garantias de segurança e um roteiro para ingressar na União Europeia. Uma autoridade ucraniana de alto escalão, porém, negou categoricamente que o governo esteja considerando concessões territoriais. Segundo ela, qualquer discussão sobre o tema teria de ocorrer diretamente entre os chefes de Estado e estar condicionada à oferta de garantias de segurança adequadas a Kiev.

Enquanto as conversas avançam nos Emirados Árabes, a Dinamarca anunciou um novo pacote de apoio militar à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, informou que o país pretende doar aproximadamente US$ 720 milhões em equipamentos militares. Outros 150 milhões de coroas serão destinados ao setor energético ucraniano.

O anúncio foi feito durante uma reunião em Copenhague entre Zelensky e líderes dos países nórdicos, organizada pela primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen.

Os países nórdicos estão entre os principais apoiadores de Kiev. A visita de Zelenski à Dinamarca ocorre após uma viagem a Oslo, no fim de outubro, quando o presidente ucraniano se reuniu com enviados americanos.

A polícia dinamarquesa anunciou o reforço da segurança em Copenhague nos próximos dias e proibiu o uso de drones sobre a capital até 12 de novembro.