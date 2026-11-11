Colisão entre caminhonete e moto provoca incêndio e deixa mulher ferida em Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/11/2026 às 10h13

Uma mulher ficou ferida em uma colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete na manhã desta quarta-feira (11), no cruzamento das ruas Abunã e Presidente Dutra, no bairro Olaria, em Porto Velho. Os dois veículos pegaram fogo após o impacto e foram destruídos pelas chamas.

Segundo relatos de testemunhas no local, a caminhonete teria avançado o sinal vermelho e atingido a motocicleta conduzida pela vítima. A moto chegou a ser arrastada antes do início do incêndio. A dinâmica da colisão ainda depende de confirmação pela perícia.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a mulher e controlar o fogo, que se espalhou rapidamente pelos veículos.

As informações iniciais apontam que a motociclista sofreu traumatismo craniano e apresentava suspeita de fraturas nas pernas e no quadril. Ela foi encaminhada ao hospital. Não há, nas informações disponíveis, atualização sobre seu estado de saúde.

Apesar do combate ao incêndio, a caminhonete e a motocicleta ficaram destruídas. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.