Audiência pública debate sobre preservação e salvaguarda da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré em Porto Velho

Por Gregori Rodrigues

Publicada em 11/11/2026 às 10h52

A preservação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) será tema de uma audiência pública nesta quinta-feira (12), em Porto Velho. O encontro será realizado das 9h às 12h, no Plenarinho 2 da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) reunindo instituições públicas e representantes da sociedade para discutir a proteção, conservação e a valorização desse patrimônio histórico-cultural.

A audiência tem como objetivo promover o diálogo entre os órgãos públicos envolvidos e as instituições responsáveis pela proteção do patrimônio histórico e cultural, além de abrir espaço para a participação de outros interessados no tema. A iniciativa está relacionada à Ação Civil Pública nº 1021827-30.2025.4.01.4100 e tem o objetivo de discutir os desafios e os encaminhamentos institucionais necessários à preservação da ferrovia.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca a importância de preservar os bens históricos que ajudam a contar a trajetória do estado. “A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré faz parte da história de Rondônia e representa um legado que precisa ser preservado. Cuidar desse patrimônio é valorizar nossa memória, reconhecer a contribuição das gerações que participaram da formação do estado e garantir que essa história continue sendo conhecida pelas futuras gerações.”

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E MEMÓRIA DE RONDÔNIA

Reconhecida por sua importância na formação histórica, social e econômica de Rondônia, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré representa um marco na trajetória de desenvolvimento da região. Sua preservação envolve desafios relacionados à conservação do patrimônio e à construção de ações articuladas entre as instituições responsáveis por sua proteção.

O titular da Sejucel, Godofredo Neto ressalta a importância do diálogo institucional para discutir alternativas de preservação. “A proteção do patrimônio histórico exige diálogo, responsabilidade e participação das instituições envolvidas. A Madeira-Mamoré tem um significado importante para a memória de Rondônia e, discutir sua preservação é também pensar em como manter viva essa história e valorizar este legado cultural.”

A audiência pública representa uma oportunidade para reunir diferentes perspectivas sobre o futuro da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e contribuir para a construção de encaminhamentos voltados à proteção desse patrimônio.