Deputado de Rondônia vê ataque à fé cristã no Enem e reage: “Não aceito que a ideologia de esquerda dite o conteúdo”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/11/2026 às 15h01

O deputado federal Lúcio Mosquini (PL-RO) questionou a abordagem sobre religião na questão 52 do caderno verde do Enem 2026 e cobrou explicações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Em manifestações nas redes sociais, o parlamentar afirmou que o conteúdo pode gerar generalizações sobre a fé cristã e acusou o exame de apresentar orientação ideológica de esquerda.

“Nós precisamos acabar com o aparelhamento ideológico da esquerda em concurso público, escola, em provas”, declarou em vídeo. Ao citar o Enem, acrescentou: “São perguntas ideológicas com respostas tendenciosas ideologicamente de esquerda”.

A questão apresenta um trecho de uma crônica de André João Antonil, escrita em 1711, sobre o comportamento de senhores de escravos. O texto descreve situações em que eles impediam a convivência de escravizados casados e negligenciavam sua formação religiosa. O enunciado pede ao candidato que identifique a crítica do autor à estrutura da sociedade colonial brasileira.

Entre as alternativas estão a “deficiência da moralidade católica nas cerimônias matrimoniais” e a “condição da cultura cristã no contexto de dominação”. O trecho reproduzido também menciona batismo, casamento, confissão e outros preceitos religiosos ao descrever as práticas dos senhores.

Em publicação no Instagram com a frase “A fé cristã merece respeito no Enem”, Mosquini, escolhido pelo governador eleito Marcos Rogério (PL) para coordenar a transição de governo em Rondônia, afirmou que temas dessa natureza exigem contextualização. Segundo o deputado, discursos de séculos passados precisam ser compreendidos em seu contexto para não provocar generalizações sobre a religião.

“Como cristão e deputado federal, não aceito que a ideologia de esquerda dite o conteúdo do Enem, dos concursos públicos ou das nossas escolas”, escreveu. Na mesma postagem, declarou defender uma educação que ensine história com rigor, incentive os alunos a pensar por conta própria e respeite a liberdade religiosa.

O parlamentar cobrou esclarecimentos do órgão responsável pela avaliação. “O Inep precisa explicar os critérios usados na elaboração dessa questão e responder às preocupações levantadas por quem se sentiu desrespeitado”, afirmou.

Mosquini também afirmou que a Câmara dos Deputados analisa uma proposta para impedir o que considera aparelhamento ideológico em concursos públicos e no ensino. “Nós estamos aprovando um projeto aqui na Câmara para proibir esse aparelhamento ideológico em concurso público e também no ensino primário e secundário”, declarou.