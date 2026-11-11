Faturamento da indústria sobe 0,8% em setembro, mostra CNI

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 11/11/2026 às 15h14

O faturamento da indústria de transformação cresceu 0,8% em setembro, mas o resultado recupera apenas parte das perdas registradas nos dois meses anteriores. Em julho, o indicador caiu 2,1% e, em agosto, recuou 3,8%. Os dados são dos Indicadores Industriais, divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quarta-feira (11).

No acumulado de janeiro a setembro de 2026, o faturamento ficou estável em relação ao mesmo período do ano passado. Outros indicadores também apontam cenário de enfraquecimento da atividade industrial, com queda no emprego e na massa salarial.

Confira os principais resultados da pesquisa:

• Faturamento: alta de 0,8% em setembro;

• Capacidade instalada: passou de 77,1% para 77,3%;

• Horas trabalhadas: queda de 0,1%;

• Emprego: recuo de 0,3%;

• Massa salarial: queda de 0,3%;

• Rendimento médio: alta de 0,1%.

Enfraquecimento

“Os indicadores mostram a continuidade do enfraquecimento da atividade industrial. Três elementos principais contribuem para isso: o patamar elevado dos juros; a forte entrada de importações, que capturam parte do mercado consumidor; e o aumento de custos, que acaba pressionando os preços”, avalia em nota a especialista de Políticas e Indústria da CNI Larissa Nocko.

Em relação aos juros, a economista informa que as taxas elevadas endividam a população, afugentam investidores e prejudicam a demanda por produtos industriais.

Produção estável

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) teve leve alta de 0,2 ponto percentual em setembro, passando de 77,1% para 77,3%. Segundo a pesquisa, a variação indica relativa estabilidade no uso do parque industrial.

No acumulado dos nove primeiros meses de 2026, porém, a utilização da capacidade instalada ficou 1,1 ponto percentual abaixo do registrado no mesmo período de 2025.

As horas trabalhadas na produção também apresentaram pouca variação. O indicador recuou 0,1% em setembro, enquanto no acumulado do ano ficou 0,8% abaixo do resultado observado entre janeiro e setembro de 2025.

Emprego em queda

Os indicadores relacionados ao mercado de trabalho industrial também perderam força em setembro. O emprego caiu 0,3% em relação a agosto e acumula retração de 0,5% nos nove primeiros meses de 2026.

A massa salarial real, que representa o total pago aos trabalhadores, recuou 0,3% no mês. Apesar da queda, o indicador ainda registra alta de 1% na comparação entre janeiro e setembro deste ano e o mesmo intervalo de 2025.

O rendimento médio dos trabalhadores industriais teve variação positiva de 0,1%, resultado considerado de relativa estabilidade. No acumulado do ano, o indicador está 1,5% acima do registrado nos nove primeiros meses de 2025.

Na avaliação da CNI, a recuperação parcial do faturamento não foi suficiente para reverter as perdas anteriores. Em relação ao mercado de trabalho, os resultados reforçam, na visão da entidade, a desaceleração da indústria.