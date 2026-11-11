Como companhias aéreas e aeroportos lidam com ameaças de bomba

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 11/11/2026 às 15h28

Na primeira semana de novembro de 2026, mais de uma dúzia de voos sofreram interrupções devido a ameaças de bomba em toda a Europa. A Ryanair e a Wizz Air estiveram entre as companhias afetadas, e aeroportos — de Roma a Madri e outras localidades — também foram impactados.

Todos os incidentes, até o momento, revelaram-se alarmes falsos; ainda assim, cada um exigiu uma resposta estruturada e em vários aspectos, envolvendo pilotos, a polícia e, frequentemente, as forças armadas. Mas como as autoridades avaliam se uma ameaça é real? E por que esses trotes continuam funcionando?