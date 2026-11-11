Luana Piovani livrou Scooby de fazer publicidade com Banco Master

Por IG

Publicada em 11/11/2026 às 15h42

Pedro Scooby, de 38 anos, deu o que falar nesta terça-feira (10) ao revelar que sua ex-esposa, Luana Piovani, de 50, acabou evitando que ele estrelasse uma campanha publicitária do Banco Master. Durante uma transmissão ao vivo, o surfista contou como, mesmo sem querer, a atriz o impediu de representar a instituição financeira de Daniel Vorcaro.

Tudo começou quando ele conversava com o influenciador Brino durante uma live na plataforma Twich. Na ocasião, Scooby contou que chegou a fechar um contrato de publicidade com a instituição financeira, mas o banco desistiu da parceria depois que Luana Piovani publicou uma série de críticas sobre ele nas redes sociais.

"Você sabia que uma vez ia fechar com o Banco Master? Sabe quem me salvou? Luana", começou Scooby. Em seguida, o atleta explicou que as manifestações da ex-esposa influenciaram a decisão do banco de cancelar o contrato. "Porque ela, sem querer, me salvou. Na semana, ela falou umas paradas de mim na internet. Aí eles cancelaram", continuou o surfista.

Surpreso com a revelação, Brino brincou:"Obrigado, piolho! Por**, piolho do cara***!", fazendo referência à uma das últimas polêmicas envolvendo o ex-casal. No entanto, Scooby deu a entender que o acordo ocorreu em outro momento, antes de todo o escândalo financeiro do Banco Master ser revelado."Tudo na vida tem um propósito, né?", concluiu Scooby.

Pedro Scooby não foi o único famoso que quase fechou parcerias com o Banco Master. Conversas recuperadas pela Polícia Federal (PF) do celular do banqueiro, no final de outubro, apontam que ele também tentou contratar Virginia Fonseca e Zé Felipe para representarem a instituição financeira.

Para o ex-casal, que terminou o relacionamento em 2025, a proposta era de R$ 25 milhões por 12 meses de contrato. A ideia passou a ser discutida entre Daniel Vorcaro e seu sócio, Flávio Carneiro, em fevereiro de 2024.

O ex-banqueiro ainda apresentou ideias de roteiro para a propaganda que seria protagonizada pelo ex-casal caso a negociação avançasse. Além do músico e da influenciadora, Vorcaro cogitou contratar o ator norte-americano Will Smith para participar do comercial. "Pensei em colocar ele de terno e falando que banco era dele. Aí Zé Felipe e Virginia vêm e tomam. E falam: banco é de todos, é nosso", dizia uma das conversas divulgadas pelo Metrópoles.