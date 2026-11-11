Estão abertas as inscrições para a Oficina de Panetones e Biscoitos Natalinos - Distrito Bom Futuro

Por ASSESSORIA

Publicada em 11/11/2026 às 14h49

Estão abertas as inscrições para a Oficina de Panetones e Biscoitos Natalinos, uma oportunidade para aprender novas receitas, desenvolver habilidades e despertar o espírito empreendedor.

Inscrições: de 06/11 a 20/11

Local: CRAS Volante

⏰ Horário: das 7h30 às 13h30.

Público-alvo: famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico.

Documentos necessários: folha resumo do Cadastro Único, documentos pessoais e comprovante de residência.

Não perca essa oportunidade! Faça sua inscrição e venha aprender a preparar delícias para deixar o Natal ainda mais especial!