Estão abertas as inscrições para a Oficina de Panetones e Biscoitos Natalinos - Distrito Bom Futuro

Estão abertas as inscrições para a Oficina de Panetones e Biscoitos Natalinos, uma oportunidade para aprender novas receitas, desenvolver habilidades e despertar o espírito empreendedor.
Inscrições: de 06/11 a 20/11
Local: CRAS Volante
⏰ Horário: das 7h30 às 13h30.
Público-alvo: famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico.
Documentos necessários: folha resumo do Cadastro Único, documentos pessoais e comprovante de residência.
Não perca essa oportunidade! Faça sua inscrição e venha aprender a preparar delícias para deixar o Natal ainda mais especial!
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