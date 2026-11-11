Prefeitura realizará mutirão de limpeza e combate à dengue a partir da próxima segunda-feira, 16

Por Assessoria

Publicada em 11/11/2026 às 14h33

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, em parceria com as secretarias municipais de Infraestrutura e Meio Ambiente, realizará, a partir do dia 16 de novembro, mais uma etapa do mutirão de limpeza para eliminação de criadouros do mosquito Aedes Aegypti.

Durante a ação, será realizado o recolhimento de materiais como geladeiras, fogões, caixas d’água, vasilhames, entre outros objetos que possam acumular água.

A iniciativa tem como objetivo intensificar as ações de prevenção e combate à dengue, zika e chikungunya, principalmente durante o período chuvoso, quando aumentam as condições de proliferação do mosquito.

A secretária de saúde Jaíne Barbosa, destacou que é indispensável o empenho e participação da população que deve realizar a limpeza dos quintais, eliminar possíveis focos do mosquito e colocar em frente às residências com pelo menos um dia de antecedência, conforme o cronograma previsto para cada bairro. “Além disso, os Agentes Comunitários de Saúde – ACS’s também passarão de casa em casa orientando e informando sobre a ação”, destacou.

Também é importante destacar que, nesta ação, não serão recolhidos, galhos, entulhos e nem restos de material de construção.

CONFIRA O CRONOGRAMA DO MUTIRÃO

16 DE NOVEMBRO: Morumbi, Orleans, Universitário, Setor 1-A e Luzia Abranches.

17 DE NOVEMBRO: Setor 2, Setor 1 e Cidade Alta.

18 E 19 DE NOVEMBRO: Setor 5, Setor 6, Jardim dos Estados I e II e Orlandine.

23 DE NOVEMBRO: Savana Park e Industrial.

24 E 25 DE NOVEMBRO: Setor 8, Jardim Primavera e Jardim Europa.

26 E 27 DE NOVEMBRO: Setor 3, Setor 4, Setor 7, Cascavel, Bela Vista e Jardim Planalto.