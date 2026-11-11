Comissão Eleitoral do SINJUR notifica chapas inscritas e fixa prazo para regularização de documentos

Por SINJUR

Publicada em 11/11/2026 às 14h21

A Comissão Eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) notificou as três chapas inscritas para disputar a eleição da Diretoria Administrativa da entidade, referente ao triênio 2027–2029, para que regularizem pendências identificadas na análise da documentação apresentada.

As notificações foram encaminhadas por e-mail, no sábado, 7 de novembro de 2026, aos representantes das três chapas inscritas: André de Souza Coelho, Rubia Helena Almeida e Raquel Corrêa Lima, acompanhadas dos respectivos pareceres emitidos pela Comissão Eleitoral.

O prazo para regularização das pendências teve início nesta segunda-feira, 9 de novembro, e se encerra na sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 23h59.

Durante esse período, as chapas poderão apresentar documentos complementares e realizar as correções necessárias, conforme as exigências apontadas nas notificações.

A medida busca assegurar a regularidade documental das candidaturas, a igualdade de tratamento entre as chapas e a transparência do processo eleitoral.

A eleição para a Diretoria Administrativa do SINJUR, referente ao triênio 2027–2029, está marcada para 27 de novembro de 2026 (sexta-feira), por meio de votação eletrônica.

A Comissão Eleitoral reforça a importância do cumprimento dos prazos estabelecidos para garantir a continuidade e a regularidade das etapas do processo eleitoral.