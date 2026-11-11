Lula ressalta na Turquia que vontade política, investimento e cooperação internacional são fundamentais para proteção das florestas tropicais

Por Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

Publicada em 11/11/2026 às 14h15

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apontou nesta quarta-feira (11/11), na Cúpula de Líderes sobre Florestas durante a COP31, em Antália (Turquia), os desafios que o mundo precisa superar para reverter os efeitos danosos das mudanças climáticas e garantir a conservação das florestas tropicais: a superação da pobreza, a falta de recursos para financiar a proteção ambiental e a ausência de maior liderança política na agenda voltada ao meio ambiente.

“Nosso desafio será o de reunir vontade política, recursos financeiros e fomentar a cooperação internacional necessária para defender as florestas e as populações que vivem nesses biomas. Essa é uma contribuição essencial para proteger o planeta dos efeitos nefastos da mudança do clima”

Devido a uma rouquidão, o presidente pediu que o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, lesse o discurso em seu nome. Pela voz de Capobianco, Lula fez questão de enviar uma mensagem de otimismo, apesar de o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente afirmar que uma elevação média de um grau e meio na temperatura da Terra já é inevitável – patamar que os cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) apontaram como teto crítico para o planeta.

“Minha mensagem aqui é de esperança. Quando existe determinação dos governantes, políticas públicas consistentes e participação da sociedade civil, aquilo que parece impossível começa a se tornar realidade. Vim a Antália com mandato renovado pelo povo brasileiro para aprofundar um projeto de governo que coloca o desenvolvimento sustentável no topo de suas prioridades. Esta Cúpula de Líderes é especial porque coroa um processo inédito para os países detentores de florestas tropicais. Nossa jornada começou em 2023, com a Cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica”, lembrou o presidente.

Lula também ressaltou que a proteção das florestas exige uma ação coordenada entre os países. “Nosso desafio será o de reunir vontade política, recursos financeiros e fomentar a cooperação internacional necessária para defender as florestas e as populações que vivem nesses biomas. Essa é uma contribuição essencial para proteger o planeta dos efeitos nefastos da mudança do clima”, prosseguiu.



UNIDOS PELAS FLORESTAS – Juntos, Brasil, República do Congo, República Democrática do Congo e Indonésia detêm a maior parte das florestas tropicais do mundo. Lula lembrou a importância de essas quatro nações agirem juntas na proteção de seus biomas e citou importantes avanços nesse sentido.

O presidente lembrou a assinatura da Declaração Unidos pelas Florestas, na qual os países se comprometeram a deter e reverter o desmatamento e a degradação florestal até 2030. Na COP30, em Belém, foi assumido o compromisso de construir um Mapa do Caminho para alcançar esse objetivo.

“A noção equivocada de incompatibilidade entre conservação e desenvolvimento pertence ao passado. Estamos percorrendo um caminho que coloca os países detentores de florestas tropicais no centro das decisões globais sobre o clima. Não mais como parte do problema, mas como protagonistas. Sabemos o que é preciso fazer: reconhecer o valor da floresta em pé e dos povos que a preservam, pôr fim à devastação e restaurar as áreas degradadas”, prosseguiu.

SUPERAÇÃO DA POBREZA – Diante de líderes mundiais de diversas nações, o governo brasileiro ressaltou que existem três desafios principais que precisam ser superados para uma plena proteção das florestas tropicais no planeta. O primeiro deles se apresenta como um dos maiores flagelos da humanidade: a superação da pobreza.

No bioma amazônico sul-americano, cerca de 50 milhões de pessoas vivem em cidades de diferentes portes e precisam de serviços, empregos e renda. Lula destacou que a bioeconomia pode conciliar proteção ambiental e prosperidade, especialmente para comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas, além de agricultores que produzem sem ampliar a pressão sobre a vegetação nativa.

“A bioeconomia é uma das alternativas à exploração predatória dos recursos naturais. Sistemas agroalimentares, que valorizam a agroecologia, demonstram que é possível produzir alimentos, gerar renda, recuperar a natureza e fortalecer a resiliência às mudanças climáticas. O turismo sustentável também pode valorizar as culturas locais e ampliar as oportunidades econômicas das comunidades. Os saberes tradicionais devem ser associados à pesquisa científica e à tecnologia de ponta para gerar inovação e prosperidade”, afirmou o presidente.

TFFF – O segundo desafio a ser enfrentado é a falta de recursos, apontou Lula. “O mundo reconhece o valor das florestas, mas ainda não está disposto a financiar sua proteção na escala necessária. Mobilizamos menos de um terço desse valor”, lembrou.

Nesse contexto, destacou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), mecanismo global de financiamento misto proposto e liderado pelo Brasil para remunerar países que mantêm suas florestas tropicais de pé.

“Em Belém, apresentamos ao mundo uma proposta inovadora, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. A cooperação entre o Norte e o Sul Global é chave para proteger o planeta. Esse mecanismo revoluciona a relação entre economia e conservação ambiental. Não se trata de doação. Os investidores públicos e privados irão receber retornos financeiros sobre os recursos aplicados. E os países que conservam suas florestas poderão contar com uma fonte constante de recursos para fortalecer suas políticas nacionais, respeitando suas próprias prioridades de desenvolvimento”, prosseguiu Lula.

O presidente informou que o TFFF já mobilizou US$ 7,8 bilhões de diferentes parceiros internacionais e conta com o endosso de 66 países e da União Europeia, incluindo nações que concentram cerca de 90% das florestas tropicais do planeta. “A operacionalização do TFFF permitirá transformar compromissos em resultados concretos”, afirmou.

LIDERANÇA – O terceiro obstáculo apontado pelo presidente é a falta de liderança política. Quando discursou na abertura da Cúpula de Líderes da COP31, Lula já havia frisado que, em 2026, o enfrentamento da mudança do clima havia saído da agenda do G7 e do G20.

Para ele, o planeta não pode esperar enquanto guerras e conflitos comerciais consomem tempo e recursos escassos. “A falta de compromisso com a redução de emissões e descarbonização das economias é uma grave ameaça às florestas tropicais. Se esses biomas ultrapassarem seu ponto de não retorno, o equilíbrio climático global pode se romper”.

Apesar dos desafios, Lula reforçou a mensagem de esperança e destacou que a defesa e o desenvolvimento da Amazônia ocupam lugar central em seu terceiro mandato e continuarão como prioridade no próximo, que começa em janeiro de 2027. “O Brasil combina prevenção, instrumentos econômicos, recuperação da vegetação nativa e bioeconomia para transformar a floresta em pé em fonte de renda e competitividade. Estamos no rumo certo para manter ou ampliar a área de vegetação nativa em nossos biomas até 2030, conforme nos comprometemos”.

DADOS BRASILEIROS – O Brasil frisou, na Cúpula de Líderes Sobre Florestas, os avanços obtidos no país nos últimos anos na proteção ambiental. O país registrou uma redução histórica do desmatamento em todos os biomas. Na Amazônia, houve queda de 71%. No Cerrado, de quase 50%. Um total de 2,5 milhões de hectares de áreas protegidas foram acrescentadas ao patrimônio ambiental brasileiro e, desde 2023, 20 terras indígenas foram homologadas – uma extensão territorial maior que a da Bélgica.

O Fundo Amazônia possibilitou o financiamento dessas ações. Hoje, 75% dos municípios amazônicos são beneficiados por projetos do Fundo. “Estamos transformando o ‘Arco da Destruição’ na Amazônia no ‘Arco da Restauração’. Já recuperamos 4,5 milhões de hectares de solos e pastagens degradadas. A meta é chegar a 40 milhões em dez anos”, reforçou o presidente.

Criado pelo Brasil, o Fundo Amazônia capta doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, e de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. O Fundo também apoia o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento no restante do Brasil e em outros países tropicais.