Prefeitura inicia manutenção de ponte na linha 78, no setor Riachuelo, em Ji-Paraná

Por Henrique Vitor

Publicada em 11/11/2026 às 14h29

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), iniciou, na terça-feira (10), os serviços de manutenção preventiva da ponte de madeira localizada na linha 78, setor Riachuelo. A intervenção atende a uma antiga reivindicação dos moradores e tem como objetivo garantir mais segurança para quem utiliza a estrada. Com 30 metros de extensão, a ponte receberá oito pés-direitos, com manilhas e concreto, além da troca de seis travessas. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até 10 dias.

A estrutura apresentava condições precárias, oferecendo riscos aos usuários, e há décadas não recebia serviços de manutenção. Com a recuperação, a Prefeitura busca proporcionar melhores condições de tráfego, segurança para motoristas e passageiros, além de contribuir para o escoamento da produção rural.

O morador José Carlos Correia agradeceu à administração municipal pela iniciativa de recuperar a ponte e destacou a importância da obra para todos. “A estrutura da ponte estava muito ruim e perigosa, oferecendo risco à população, já que no local sempre passam caminhões e ônibus. Parabenizo o prefeito Affonso Cândido por ter decidido executar este serviço tão importante”, afirmou.

O secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Cleisson Moroskoski Azevedo, acompanha de perto o início dos trabalhos e ressaltou o compromisso da gestão com a infraestrutura da zona rural. “Garantir boas condições de locomoção, tráfego e, consequentemente, gerar mais qualidade de vida para a população da zona rural tem sido uma constante preocupação da nossa gestão. Em relação a esta situação da linha 78, é um pedido da população e estamos trabalhando para sanar a situação”, concluiu.