Rolim de Moura inaugura nova sede do Conselho Tutelar e fortalece a rede de proteção à infância e adolescência

Por Assessoria

Publicada em 11/11/2026 às 14h41

Novo espaço foi entregue nesta quarta-feira (11), com recursos do Governo de Rondônia, e oferece melhores condições de atendimento à população e de trabalho aos conselheiros tutelares.

A Prefeitura de Rolim de Moura inaugurou, na manhã desta quarta-feira, 11, a nova sede do Conselho Tutelar do município. A entrega representa um importante avanço no fortalecimento da rede de proteção dos direitos de crianças e adolescentes, proporcionando um ambiente mais adequado para acolhimento, orientação e atendimento às famílias.

A solenidade contou com a presença da secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS) e primeira-dama de Rondônia, Luana Rocha, do prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio, da secretária municipal de Assistência Social (SEMAS), Sandra Miranda, dos conselheiros tutelares, representantes do poder público e membros da comunidade.

Localizada na Avenida São Paulo, nº 4500, na Praça Céu, bairro Beira Rio, a nova sede foi construída com recursos do Governo de Rondônia e passa a oferecer uma estrutura mais apropriada para o desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar. O espaço proporciona melhores condições de trabalho aos conselheiros e mais conforto e privacidade às pessoas que procuram o serviço.

O Conselho Tutelar desempenha uma função essencial na garantia dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), atuando diante de situações de ameaça ou violação de direitos e contribuindo para o encaminhamento das demandas aos órgãos e serviços que integram a rede de proteção.

A entrega da nova estrutura reforça a importância do trabalho integrado entre Estado e Município para o fortalecimento das políticas públicas de assistência social e proteção à infância. A parceria institucional permite ampliar as condições de atendimento e oferecer melhores serviços à população.