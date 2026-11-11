Seminário Final do ProLEEI em Pimenta Bueno Celebra Aprendizagens e o Compromisso com a Educação Infantil

Por Assessoria

Publicada em 11/11/2026 às 14h45

Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou o Seminário Final do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI), marcando o encerramento do ciclo de formação continuada 2025/2026.

Sob a condução das formadoras Élida Patrícia Nunes da Silva e Eliane Godoi, o evento reuniu professores da rede municipal, diretores escolares e representantes da coordenação pedagógica para um momento de rica socialização de práticas pedagógicas, troca de experiências e valorização da docência. Durante o encontro, as professoras compartilharam relatos de vivências e propostas pedagógicas desenvolvidas ao longo dos encontros formativos, destacando o trabalho com a linguagem oral e escrita, a literatura infantil, as brincadeiras e o protagonismo das crianças pequenas.

O encerramento do programa reafirmou o compromisso coletivo da gestão municipal e da SEMED com o fortalecimento contínuo da Educação Infantil, reconhecendo o empenho dos profissionais na construção de práticas pedagógicas cada vez mais acolhedoras e significativas.