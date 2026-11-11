Presidente do SINDAFISCO participa de palestra sobre combate à sonegação e educação fiscal

Por SINDAFISCO

Publicada em 11/11/2026 às 14h25

O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos de Rondônia (Sindafisco), Mauro Roberto da Silva, participou da abertura da palestra “Eu Fiscalizo: Combatendo a Sonegação e Garantindo Direitos”, realizada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), em Porto Velho.

O evento reuniu estudantes dos 8º e 9º anos das Escolas Estaduais Duque de Caxias e Professor Daniel Neri da Silva, com o objetivo de promover a educação fiscal, estimular a cidadania e conscientizar os jovens sobre os prejuízos causados pela sonegação de impostos e sua relação direta com a garantia de direitos e a qualidade dos serviços públicos.

Durante a solenidade de abertura, Mauro Roberto destacou a importância da iniciativa para a formação cidadã e deu as boas-vindas aos estudantes, ressaltando a relevância de aproximar as novas gerações dos temas relacionados à arrecadação tributária e à responsabilidade social.

Representando a Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), a auditora fiscal Débora Rahal, coordenadora da etapa estadual do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, também participou da programação. Ela destacou o papel transformador da educação fiscal nas escolas, explicou como os impostos retornam à população por meio das políticas públicas e apresentou oportunidades para que as unidades de ensino participem do prêmio nacional, incentivando projetos e práticas pedagógicas voltados à cidadania fiscal.

A programação contou com a participação de representantes do MPRO, da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) e da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). A palestra foi conduzida pela promotora de Justiça Laíla de Oliveira Cunha, coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (GAESF), que explicou a função social dos tributos, os impactos da sonegação e o papel dos órgãos públicos na fiscalização e no combate às fraudes fiscais.

A atividade também reforçou atitudes práticas de cidadania, como exigir nota fiscal nas compras, acompanhar a aplicação dos recursos públicos e denunciar possíveis irregularidades aos canais oficiais.

Para o Sindafisco, iniciativas como essa são fundamentais para fortalecer a consciência fiscal desde a escola, mostrando aos jovens que os tributos arrecadados retornam à sociedade por meio de investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação, segurança e infraestrutura.