Cras leva atendimento itinerante e orientações à comunidade da aldeia Capitão Kina

Por Semcom

Publicada em 11/11/2026 às 14h36

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Vilhena, realizou uma ação itinerante na aldeia Capitão Kina, situada na área rural do município, na última sexta-feira, 6. A iniciativa teve como objetivo aproximação e ampliação do acesso da população local aos serviços da rede de proteção social.

Durante a atividade, a equipe realizou 42 atendimentos direcionados à atualização do Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de procedimentos de inclusão, transferência e atualização do Cadastro Único. Paralelamente aos cadastramentos, os moradores receberam orientações sobre a manutenção dos dados cadastrais e os critérios de acesso aos programas sociais. Ainda houve lanches e entrega de brinquedos às crianças.

Segundo o secretário-adjunto da Semas, Thiago Possebom, o modelo itinerante constitui uma estratégia de descentralização essencial para atender comunidades indígenas e localidades com restrições de deslocamento até os equipamentos públicos municipais.