QR Code WhatsApp para banner de feira: número, cartão e resposta

Por Redação

Publicada em 11/11/2026 às 14h04

QR Code do WhatsApp no banner: guia para expositores de feira

Numa feira agropecuária, o visitante passa pelo estande, pega um cartão, fotografa o banner e segue adiante. Muitas vezes a conversa de verdade só começa dias depois, quando ele chega em casa, abre a galeria do celular e procura o contato de quem vendia aquele resfriador de leite ou aquela muda de café clonal. Se o número impresso estiver incompleto ou se o QR Code levar a um aparelho que ninguém olha, a venda acaba ali. E o expositor nem fica sabendo.

Rondônia tem um calendário cheio desses eventos. A 13ª Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná, teve cerca de 650 expositores comerciais na edição encerrada em 30 de maio de 2026, segundo reportagem da Band.com.br. Somam-se a ela as exposições agropecuárias municipais e as feiras de produtores espalhadas pelo interior. Para quem expõe em qualquer uma delas, o contato pelo WhatsApp faz parte do estande tanto quanto a lona e a mesa, e precisa ser preparado antes da montagem.

Antes da feira: número, link e mensagem

O número no formato que o link aceita

O link do WhatsApp abre uma conversa com um número sem que o visitante precise salvar o contato. O endereço é formado por wa.me/ seguido do número em formato internacional, e é aqui que muita peça impressa tropeça. No Brasil, o formato aceito é 55, o DDD e o número, só dígitos: sem o zero antes do DDD, sem parênteses, sem espaço e sem traço. A grafia com parênteses e traço continua boa para quem vai digitar o número no teclado. Para montar o link, não serve.

Confira também qual número vai para a gráfica. Ele precisa estar registrado no WhatsApp, e um telefone fixo entra do mesmo jeito quando está numa conta do WhatsApp Business. Se o celular escolhido fica com um vendedor que só trabalha nos dias de evento, pense duas vezes antes de imprimi-lo. O banner dura mais do que a feira: muita lona volta a ser pendurada no ano seguinte, na loja ou na próxima exposição.

Montar o endereço à mão é possível, mas um dígito trocado leva o visitante à tela de número inválido, e nenhum ajuste no resto do link conserta isso. Para uma cooperativa ou associação que divide o pavilhão entre vários produtores, um gerador ajuda a organizar o contato dos expositores pelo WhatsApp: você digita o número como estiver anotado, o 55 entra sozinho quando falta, e a ferramenta devolve o endereço wa.me junto com uma versão curta. Abra cada link no seu próprio celular antes de mandar a arte para a gráfica e veja se a conversa abre com o número certo.

Uma frase que diga de onde o contato veio

O link aceita um texto pronto, que aparece escrito no campo de digitação de quem escaneia. Nada é enviado sozinho; o visitante ainda precisa apertar o botão. Para o expositor, a vantagem é prática: uma frase como "Vi o estande de vocês na feira e quero um orçamento" identifica o contato no meio das dezenas de conversas da semana seguinte. Mantenha a frase curta. E lembre que trocá-la depois exige gerar outro endereço, porque o antigo carrega o texto dentro dele.

No estande: banner, cartão e atendimento

Onde o QR Code fica no banner

O QR Code do WhatsApp no banner precisa ser lido por alguém parado no corredor, às vezes com gente passando na frente. Coloque o código mais ou menos na altura do peito, longe da faixa inferior que some atrás da mesa ou das caixas de produto, com uma chamada curta ao lado, como "Fale com a gente no WhatsApp". Quanto mais caracteres tem o endereço, menores ficam os quadradinhos. Um link curto rende um código mais simples, que a câmera lê com mais facilidade quando a impressão é pequena.

Antes de aprovar a arte, peça uma prova em tamanho real e faça a leitura com dois celulares diferentes, de modelos e idades distintos, a uma distância parecida com a do corredor. Fundo escuro, foto atrás do código ou lona com brilho forte são motivos a mais para esse teste. O teste leva poucos minutos e evita refazer a impressão.

Cartão, folheto e etiqueta

O banner chama a atenção. Quem viaja na bolsa do visitante é o cartão. Ponha nele o mesmo QR Code e o número escrito por extenso, porque parte do público prefere digitar, ou guarda o cartão para ligar quando tiver sinal. Em feira de máquinas e insumos, vale repetir o código numa etiqueta presa ao produto exposto, junto com o nome do modelo, para que a mensagem já chegue sabendo do que se trata.

Quem usa o WhatsApp Business tem outra opção: o próprio aplicativo gera um código em Ferramentas comerciais, na área Link curto, como descreve um passo a passo publicado pelo Canaltech. Segundo o mesmo guia, esse código não expira enquanto você não o redefinir nem excluir a conta. Por isso, evite redefini-lo enquanto houver cartão e banner circulando com ele.

Quem atende enquanto a feira acontece

Durante o evento, a equipe do estande está ocupada com quem está na frente dela, e o celular fica no bolso. Combine antes quem acompanha as mensagens que chegam pelo QR Code e em que horários. Se ninguém consegue responder até o fim do dia, uma mensagem automática de ausência no WhatsApp Business pode avisar quando a resposta vem, e evita que o visitante ache que falou sozinho.

Deixe pronta uma resposta curta com o horário de funcionamento do estande e a localização no parque, para quem escreveu no sábado querendo voltar no domingo com o sócio. Parece pouco. Numa feira de três ou quatro dias, é o que separa a visita de retorno da conversa esquecida.

Depois da feira: a conversa continua

Fotos, catálogo e condições à mão

Na semana seguinte chegam as perguntas concretas: preço, frete até a propriedade, prazo de entrega, forma de pagamento, se a máquina da foto ainda está disponível. Separe antes da feira uma pasta no celular com fotos boas de cada produto, a ficha técnica e as condições de venda, para responder sem precisar procurar arquivos no computador do escritório. O catálogo do WhatsApp Business ajuda a mostrar os itens sem mandar dez fotos soltas, desde que esteja atualizado com o que foi exposto.

Um responsável e um prazo

Depois da feira, a conversa que fica sem dono esfria rápido. Defina quem responde os contatos que chegaram pelo estande, em quanto tempo, e o que fazer com quem pediu orçamento. Uma planilha simples, com nome, cidade, produto de interesse e data do primeiro contato, evita que o mesmo produtor receba duas propostas diferentes, ou nenhuma, porque cada vendedor achou que o outro tinha respondido.

Imagine, como exemplo, um viveiro de mudas que expôs numa feira regional e voltou com centenas de cartões distribuídos e um banner que seguiu pendurado na loja. Meses depois, ainda chega mensagem começando com "Vi o estande de vocês na feira". Como a frase cita o evento, quem atende entende o contexto mesmo sem lembrar do rosto do visitante, e como o número continua ativo, a conversa acontece. Se o número tivesse mudado ou o código tivesse sido redefinido, aquele contato teria ido parar numa tela de erro.

Checklist do expositor

O número está no formato 55, DDD e número, só dígitos, e foi testado no link?

O aparelho do link fica com alguém da empresa depois da feira?

A mensagem pronta cita a feira e cabe numa linha?

O QR Code foi lido em prova de tamanho real, com dois celulares?

O cartão traz o código e o número escrito por extenso?

Há uma resposta pronta com horário e localização do estande?

Fotos, ficha técnica e condições de venda estão separadas no celular?

Alguém tem nome e prazo para responder os contatos da semana seguinte?

Nenhum desses passos custa caro, e a maior parte cabe na semana anterior à montagem. O que dá trabalho é corrigir depois: banner reimpresso, cartão jogado fora, visitante que tentou falar e desistiu. Feira boa para o expositor é a que continua rendendo conversa quando a lona já foi enrolada.