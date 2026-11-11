Consultório sobre rodas leva atendimento odontológico aos moradores do Aeroclube e Cristal da Calama

Ter atendimento odontológico perto de casa pode fazer diferença na rotina de quem precisa conciliar os cuidados com a saúde, o trabalho e as responsabilidades da família. Nos bairros Aeroclube e Cristal da Calama, em Porto Velho, essa proximidade chega sobre rodas, com a Unidade Odontológica Móvel (UOM) da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).
Durante novembro, a unidade atende no Aeroclube às segundas e terças-feiras e no Cristal da Calama às quartas e quintas-feiras. O serviço gratuito aproxima o consultório odontológico dos moradores e amplia o acesso à saúde bucal.
Os atendimentos são realizados pela manhã, por livre demanda e conforme a capacidade diária da equipe. Para utilizar o serviço, os moradores podem procurar a unidade móvel nos dias destinados à sua localidade.
ATENDIMENTO PERTO DE CASA
A presença da UOM nos bairros facilita o acesso à assistência odontológica e reduz a necessidade de deslocamento para outras regiões. Para quem tem dificuldade de conciliar os compromissos diários com a procura por atendimento, contar com uma equipe mais próxima representa uma oportunidade de cuidar da saúde bucal.
Prefeito Léo Moraes destaca a ampliação do acesso gratuito à saúde bucal nos bairros da capital
Segundo os dados encaminhados pela coordenação, novembro já contabiliza 23 atendimentos e 94 procedimentos. Entre os dias 20 e 30 de outubro, foram registrados 27 atendimentos e 75 procedimentos. Os números são apresentados separadamente porque um mesmo atendimento pode envolver a realização de mais de um procedimento.
O prefeito Léo Moraes destacou que levar os serviços de saúde para mais perto dos moradores é uma forma de ampliar o acesso e facilitar o cuidado preventivo.
“Nosso objetivo é fazer com que a saúde chegue cada vez mais perto das pessoas. Com a unidade odontológica móvel, conseguimos levar atendimento gratuito aos bairros, facilitar o acesso aos serviços e incentivar a população a cuidar da saúde bucal sem precisar percorrer grandes distâncias”, afirmou Léo Moraes.
Além dos procedimentos realizados, a iniciativa busca incentivar os moradores a manter os cuidados com a saúde bucal e procurar atendimento sempre que necessário.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE NOVEMBRO
Aeroclube: segundas e terças-feiras.
Cristal da Calama: quartas e quintas-feiras.
Período: manhã.
Acesso: gratuito, por livre demanda, conforme a capacidade diária de atendimento.
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Texto: Helen Paiva
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