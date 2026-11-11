Evento de tecnologia e transformação digital reúne mais de 2.700 participantes em Porto Velho

Por Fernanda Silva

Publicada em 11/11/2026 às 16h34

Com mais de 2.700 participantes em atividades, ao longo de três dias de programação, o 3º Conexão Tech.RO 2026, promovido pelo governo de Rondônia, concluiu sua terceira edição, organizado pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), o evento ocorreu nos dias 3, 4 e 5 de novembro, e reuniu diversos estudantes, profissionais, entusiastas e instituições parceiras durante os três dias, que juntos somaram mais de 50 atividades voltadas à inovação, transformação digital e troca de conhecimento.

A programação incluiu várias palestras, oficinas práticas, workshops, minicursos e duas rodas de conversas. Todas as atividades foram distribuídas em onze ambientes simultâneos em uma instituição de ensino superior privada, que sediou o encontro.

INOVAÇÃO, CONHECIMENTO E INTEGRAÇÃO

Ao longo da programação do último dia do evento os participantes tiveram acesso a temas, como:

Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade

Fibra Óptica

Culture hacking no serviço público

Assistente de Programação com IA (Codex E Claude Code)

Bioinformática e inteligência artificial

Montagem e manutenção de computadores

Um dos temas debatidos no evento foi sobre o uso da tecnologia computacional no monitoramento e na gestão de crises climáticas na região amazônica, com a roda de conversa “Computação aplicada às emergências climáticas no bioma amazônico”. A atividade abordou a importância da tecnologia como ferramenta estratégica para compreender e enfrentar as emergências climáticas. Durante a conversa que reuniu servidores da Setic e o Gerente Regional no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) do Ministério da Defesa, Caê Moura, foram exploradas as possibilidades de utilização de recursos tecnológicos, sistemas de monitoramento e análise de dados na identificação de riscos ambientais, na previsão de eventos extremos e no desenvolvimento de soluções que contribuam para a prevenção e a redução dos impactos causados pelas mudanças climáticas. A discussão também destacou como a inovação tecnológica pode auxiliar na preservação da Amazônia e na proteção das populações que vivem na região.

Outro destaque da programação foi a premiação do Hackathon, evento de competição concomitante, voltada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para desafios da administração pública. A equipe The Ligers, formada por alunos de uma instituição de ensino superior privada, André Dhiogo de Aguiar Muiva e Ligia Silva do Nascimento, venceu a premiação da Setic, ao criar uma solução para o desafio Banco de Talentos.

RECORDES DA EDIÇÃO 2026

O diretor-técnico da Setic, Gabriel Carrijo destacou a evolução do evento. “Cada edição consolida o Conexão Tech.RO como o maior evento de tecnologia do estado de Rondônia. Passamos de 1200 para 1364 inscritos, um crescimento de cerca de 17% em relação à edição anterior, e isso nos mostra que existe demanda real por conhecimento, inovação e troca entre estudantes, profissionais e o serviço público. Foram três dias, com mais de 50 atividades e um público que participou, perguntou e produziu, como no Hackathon e no CTF”.