Seminário debate Educação em Direitos Humanos e práticas de promoção da cultura de paz nas escolas

Por Amanda Ferreira

Publicada em 11/11/2026 às 16h45

O seminário de Educação em Direitos Humanos (EDH) acontece nesta quarta-feira (11), em Porto Velho, com a participação de gestores e educadores da rede estadual de ensino. Promovido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o encontro fortalece os direitos humanos como eixo transversal na educação, incentivando a cultura de paz, o respeito à diversidade e a dignidade humana no ambiente escolar.

A programação contempla a formação de gestores e educadores, com apresentação de ferramentas práticas e metodológicas para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais e o combate aos preconceitos. A proposta é ampliar os conhecimentos dos profissionais da educação e contribuir para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que promovam o respeito às diferenças e a convivência democrática.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a formação em direitos humanos contribui para fortalecer a educação e promover ambientes escolares inclusivos. “A escola tem um papel fundamental na formação de cidadãos conscientes, que respeitem as diferenças e compreendam a importância da convivência harmoniosa. Promover os direitos humanos é investir em uma educação baseada no respeito, na inclusão e na dignidade de todos”, ressaltou.

A diretora-geral da Educação, Daniele Brasil, que representou a Seduc no seminário, destacou a importância de preparar os profissionais da educação para trabalhar os direitos humanos no cotidiano escolar. “É fundamental que gestores e educadores tenham conhecimentos e ferramentas para abordar essas questões em sala de aula, fortalecendo o diálogo, o respeito à diversidade e a participação dos estudantes no processo educativo”.

O objetivo é fazer com que os direitos humanos estejam presentes no cotidiano das escolas

A gerente de Temas Contemporâneos Transversais, Samara Alves, reforçou a importância de integrar a Educação em Direitos Humanos às práticas pedagógicas. “O objetivo é fazer com que os direitos humanos estejam presentes no cotidiano das escolas, por meio de ações que promovam a cultura de paz, o combate aos preconceitos e a valorização das diferenças. Dessa forma, contribuímos para a formação de estudantes mais conscientes, críticos e participativos”.

A professora da Universidade Federal de Rondônia (Unir), doutora em Comunicação e Semiótica, Aparecida Luzia Alzira Zuin, enfatizou a importância de inserir a Educação em Direitos Humanos no currículo escolar, promovendo reflexões que ultrapassem o campo teórico e estejam presentes nas práticas educativas. “Discutir direitos humanos na educação exige reflexão, diálogo e compromisso coletivo. É fundamental que essas questões estejam integradas ao currículo e ao cotidiano das escolas, contribuindo para uma formação que valorize a dignidade humana, o respeito às diferenças e a construção de uma sociedade mais justa”.

O seminário também tem finalidade de incentivar o diálogo intercultural e o protagonismo estudantil, reconhecendo a participação dos estudantes como parte importante da formação de cidadãos críticos e engajados. A Educação em Direitos Humanos propõe integrar esses princípios às práticas pedagógicas e às relações estabelecidas no ambiente escolar.