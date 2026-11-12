Professor Nazareno, conhecido por suas opiniões contundentes, escreve: Rondônia sem meio ambiente

Por Professor Nazareno

Publicada em 12/11/2026 às 08h10

A transformação do então Território Federal de Rondônia em estado, no início da década de 1980 do século passado, foi um dos maiores desastres ambientais da história da humanidade. Levas e levas de agricultores desempregados do sul do país, fugindo da mecanização agrícola em sua região, ganharam terras e também o direito de “colonizar” o norte e o oeste do Mato Grosso e também “a mais nova estrela no azul da União”, ou seja, o futuro estado de Rondônia. A destruição do meio ambiente, a matança de povos originários e a consequente derrubada da floresta amazônica deram lugar à soja, ao capim e a outras culturas e se tornou desde aquela época uma rotina que levaria, pouco tempo depois, à destruição quase que total do habitat. Ligada ao agronegócio antiambiental, Rondônia se transformou politicamente num dos redutos mais radicais da extrema-direita.

Destruir a natureza sempre foi uma atividade rotineira por aqui. O maior líder que dizem que o estado já teve, o coronel Jorge Teixeira, teria dito que a fumaça é sinal de progresso, pois “mostra que estão produzindo alguma coisa”. E “quanto mais se derrubar e incendiar a floresta, mais progresso virá”, era o mantra em que se acreditava na época. E, pasmem, de lá para cá nada mudou. Destruída e explorada ao máximo, a natureza local agoniza e pede socorro. Mas o grito parece ser em vão. O novo governo de Rondônia, recém-eleito, de extrema-direita, claro, e todos os outros também, demonstram pouco caso com a caótica questão ambiental e com a preservação da natureza no rincão já devastado. Por isso, promove um show de horrores. Nessa visão tosca, o rio Madeira, já morto, deve ser entregue aos garimpeiros e às suas dragas com toneladas de mercúrio.

Ironicamente vivemos hoje os efeitos do fenômeno El Niño, que castiga toda a Amazônia com secas severas e vazante nordestina dos rios. O antes caudaloso rio Madeira está irreconhecível com dunas e mais dunas em seu leito seco. As duas hidrelétricas em seu seio o destruíram completamente. Mas a energia elétrica consumida em Rondônia é hoje uma das mais caras do Brasil depois que privatizaram a Ceron. As chuvas, que antes chegavam em setembro, ainda não deram as caras por aqui. O calor insuportável beira os 40 graus na sombra. A fumaça voltou depois de apenas um ano ausente. Envenenados pelo mercúrio e praticamente sem água potável para consumir, os ribeirinhos dependem da pouca água distribuída pelo poder público. Mas já se fala em privatizar o que restou do rio Madeira, assim como as florestas locais, que devem também ir no mesmo caminho.

Aqui, a natureza, mesmo destruída e devastada, terá dono. Polícia Ambiental, IBAMA e muitos outros órgãos, que até têm ajudado na defesa do meio ambiente local, podem mudar a sua função. A devastação do que ainda resta de floresta vai virar rotina. De Porto Velho a Calama, podem ter a partir de agora milhares e milhares de garimpeiros com suas balsas, dragas, bateias e toneladas de mercúrio despejadas no já poluído e morto rio Madeira. Até as onze unidades de conservação criadas em 2018 nesse estado poderão deixar de existir. Em Rondônia e na sua capital, Bolsonarópolis, que continua suja, poluída, fedorenta e mal cuidada, podem precisar de máscaras para se respirar. O irônico de tudo isso é a miséria e a pobreza que há no segundo estado mais bolsonarista do país, apesar dos 18,4 milhões de cabeça de gado que possui. Sem hospital de pronto-socorro, sem porto e sem esgotos, seguiremos também sem natureza. Foi para isso que votamos?

*Foi Professor em Porto Velho.