Rondonia Cidadã realiza última edição de 2026 com mais um atendimento em Nova União

Por Veronilda Lima

Publicada em 12/11/2026 às 08h15

Depois de contabilizar, no último fim de semana, 1.461 atendimentos em diversas áreas, no município de Alvorada D’Oeste, o programa estadual Rondônia Cidadã realiza a última edição do ano de 2026, neste sábado (14) e domingo (15), no município de Nova União, a 370 quilômetros de Porto Velho. Durante os dois dias, serão ofertados vários serviços essenciais pelo governo do estado, por meio da Secretaria da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e instituições parceiras, nas áreas da saúde, documentação e assistência social, na Escola Maria Goretti, localizada na rua Independência, 2228. Esta é a segunda vez que o município será contemplado com a ação itinerante. A primeira foi em 2023, quando foram realizados 562 atendimentos.

Atendimento odontológico também está na programação de Nova União

Entre os serviços que serão disponibilizados aos moradores de Nova União, estão atendimento com clínico geral, dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicóloga/psicopedagoga e terapeuta ocupacional, bem como alistamento militar, 2ª via da Certidão de Nascimento/Casamento, 2ª via de CPF e do Título de Eleitor, emissão do Passe Livre Estadual para pessoa idosa ou com deficiência, abertura da conta Gov.br, solicitação de benefícios do INSS, salário maternidade, entrada na aposentadoria, entre outros que geralmente são realizados apenas em dias úteis. O atendimento no primeiro dia acontecerá das 8h às 16h e no domingo das 8h às 12.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Rondônia Cidadã é um dos programas que garante cidadania e dignidade à população por levar serviços essenciais a cada fim de semana a um determinado município, possibilitando com que um número maior de pessoas tenha suas necessidades atendidas ou encaminhadas para a solução. “A parceria formada entre várias instituições foi essencial para que o programa atingisse a proposta de levar atendimento em diversas áreas, nos finais de semana, para um determinado município ou distrito”, pontuou.

A secretária Luana Rocha reforça que, além dos serviços essenciais, o Rondônia Cidadã também garante lazer e diversão para as crianças, enquanto os pais são atendidos. “É uma ação itinerante voltada para a família, que busca assistência médica, emissão de documentos pessoais, entre outros serviços, inclusive corte de cabelo e maquiagem que forma incluídos na programação de vários municípios”, citou.

Iniciada em 2019 como projeto Seas Cidadã, a ação itinerante que leva serviços públicos essenciais às comunidades, no sábado e domingo, geralmente a cada 15 dias, foi transformada no programa Rondônia Cidadã em 2022, pelo Decreto Estadual nº 26.971, de 14 de março, com foco na cidadania e redução de desigualdades. Desde sua criação, o programa realizou 166 edições, com 256.293 atendimentos contabilizados em diversas áreas.