Wiveslando Neiva e deputado Ezequiel Neiva acompanham produtores de Rondônia na Semana Internacional do Café em Belo Horizonte

Por Assessoria

Publicada em 12/11/2026 às 08h24

O potencial do café produzido em Rondônia está em evidência na Semana Internacional do Café (SIC 2026), realizada no Expominas, em Belo Horizonte (MG). O deputado estadual eleito Wiveslando Neiva (PL) está participando do evento ao lado do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), acompanhando os produtores rurais de Robustas Amazônicos e conhecendo as oportunidades que o encontro oferece para o fortalecimento da cafeicultura.

Iniciada nesta quarta-feira (11), a programação segue até sexta-feira (13) e reúne produtores, cooperativas, indústrias, baristas, torrefadores, compradores nacionais e internacionais, instituições de pesquisa e especialistas. O objetivo é promover os cafés especiais brasileiros, estimular a geração de negócios e aproximar os diferentes segmentos da cadeia produtiva.

Para Wiveslando Neiva, a participação dos cafeicultores rondonienses em um evento dessa dimensão representa uma oportunidade de mostrar a qualidade do café produzido no estado e ampliar o reconhecimento do trabalho realizado pelas famílias rurais. “Rondônia tem uma cafeicultura que merece cada vez mais reconhecimento. Temos produtores dedicados, que investem, buscam qualidade e fazem a diferença na economia dos nossos municípios. Estar aqui, acompanhando esse trabalho, é uma oportunidade de conhecer novas experiências e valorizar ainda mais quem produz”, destacou Wiveslando.

O deputado eleito também ressaltou a importância de fortalecer a produção rural e criar condições para que os produtores tenham acesso a novos mercados e oportunidades comerciais. “Precisamos olhar com atenção para quem está no campo. O café gera emprego, renda e movimenta a economia de muitas cidades de Rondônia. Nosso compromisso é valorizar os produtores e reconhecer a importância dessa atividade para o desenvolvimento do estado”, afirmou.

A cafeicultura é uma das atividades importantes do agronegócio rondoniense. Os Robustas Amazônicos ganharam reconhecimento pela qualidade e pelas características próprias da região, resultado da dedicação dos produtores, do investimento em tecnologia e do aprimoramento das técnicas de cultivo e beneficiamento.

Nesta edição, a Semana Internacional do Café tem como tema “Às vésperas dos 300 anos do café no Brasil: construindo a próxima agenda global”. “A proposta é discutir as transformações que influenciam a produção, a comercialização e o consumo, além de apresentar tendências e oportunidades para o futuro do setor”, reforçou Wiveslando Neiva.

A presença de Wiveslando Neiva ao lado do deputado estadual Ezequiel Neiva, dos vereadores de Espigão do Oeste, Alexandro Bahia, Amilton Alves e Pedro Madioca, dos produtores indígenas de café Lemar Suruí e Noel Suruí, além do servidor da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Semader), Vilmar Alves, reforça a união de representantes públicos e produtores em torno da valorização da cafeicultura.