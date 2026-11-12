Prefeitura realizará capacitação com o tema “Reforma Tributária do Consumo” no dia 23 de novembro

Por Assessoria

Publicada em 12/11/2026 às 08h38

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento - Semafo, promoverá, no dia 23 de novembro (segunda-feira), o evento “Reforma Tributária do Consumo (RTC)”.

A capacitação acontecerá na Associação Comercial e Industrial de Jaru - ACIJ, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h, e é direcionada especialmente a contadores, advogados, empresários, empreendedores, profissionais do ramo imobiliário, estudantes e demais interessados em atualizar seus conhecimentos sobre as mudanças, impactos e desafios da implementação do novo sistema tributário.

O evento será gratuito e terá palestras ministradas por especialistas em tributação, como o professor e auditor de Tributos do município de Goiânia (GO), Lucas de Oliveira Morais; e a professora, mestranda em Direito Tributário e advogada tributarista Luzimar Pereira da Silva Morais, que abordarão temas como a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) nas operações de aluguéis, com destaque para as principais mudanças e impactos da nova tributação sobre a locação de imóveis.

As vagas são limitadas, e os interessados devem se inscrever até o dia 22 de novembro por meio do link https://www.even3.com.br/ reforma-tributaria-do-consumo- rtc-804238/