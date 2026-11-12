Campanha Vacinação Sem Fronteira utiliza estratégias criativas para levar imunização em Alto Alegre dos Parecis

Por Andréia Fortini

Publicada em 12/11/2026 às 08h35

As ações da 5ª Campanha Vacinação Sem Fronteira avançam em ritmo intenso no município de Alto Alegre dos Parecis. O governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), em parceria com os 16 municípios que integram a iniciativa tem focado na busca ativa, de casa em casa, em áreas de difícil acesso, bairros afastados e comunidades tradicionais, garantindo proteção à saúde de toda a população.

INTEGRAÇÃO

Um das aldeias atendidas pelas equipes foi a Koopi, da Terra Indígena Mequéns, onde além de vacinas foram realizados testes rápidos para Sífilis e Hepatites B e C

No município de Alto Alegre dos Parecis a estratégia abrangeu de forma direta a Terra Indígena Rio Mequéns, alcançando as aldeias do Mariano e Koopi. Além da aplicação de vacinas foram realizados testes rápidos.

Para o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, a logística integrada é fundamental para o êxito das coberturas vacinais. “A integração entre as equipes estaduais e municipais nos permite criar uma rede de proteção eficiente, levando a vacinação com segurança às populações mais vulneráveis e áreas de fronteira.”

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que o objetivo é assegurar que a vacina chegue a cada cidadão rondoniense, “independentemente de onde ele mora, superando distâncias para salvar vidas e reforçar a imunidade em todo o estado.”

MOTIVAÇÃO

A enfermeira da Agevisa/RO, Francilene Alves de Miranda ressaltou a dedicação das equipes de campo. “Trabalhar na busca ativa exige esforço e sensibilidade, porém ver o impacto positivo e o acolhimento das famílias ao receberem as doses na própria porta, no conforto do seu lar, torna todo o trabalho compensador.”

PARCERIA

Nas aldeias indígenas a recepção e a parceria com as lideranças locais foram decisivas para o sucesso da ação. O cacique da Terra Indígena Rio Mequens, Olímpio Sakyrabiar enfatizou o importante papel dos imunizadores no território indígena: “A chegada dos profissionais de saúde diretamente nas nossas aldeias é essencial para proteger nosso povo contra as doenças e garantir o bem-estar das nossas crianças e idosos.”

ESTRATÉGIA CRIATIVA

Além da vacina um dos moradores recebeu um brinde especial sorteado pela equipe da campanha

A coordenação municipal de saúde adotou estratégias criativas e de amplo alcance para mobilizar a comunidade, incluindo um pente fino nos cadastros para identificar quem não consegue se deslocar até as unidades de saúde, além de sorteio de brinde entre todos os imunizados.

A coordenadora de epidemiologia e imunização de Alto Alegre dos Parecis, Poliana Souza Passos detalhou a dinâmica. “Organizamos nossa logística para cobrir cada canto do município, buscando ativamente quem precisa atualizar a carteira de vacinação e promovemos incentivos para engajar toda a comunidade nessa grande corrente de proteção.”

CIDADANIA

Histórias de vida reforçam o impacto humano do projeto, como a do aposentado Admarino Caetano, morador de um bairro afastado de Alto Alegre dos Parecis. Por ser cadeirante, ele enfrentava limitações diárias para ir até um posto de saúde, mas conseguiu atualizar integralmente seu cartão de vacinas, graças à visita das vacinadoras da campanha Vacinação Sem Fronteira. “Eles vieram na minha casa e, isso foi muito bom. Agora estou protegido”. Esse é um bom exemplo da importância do acesso universal e humanizado à saúde pública.