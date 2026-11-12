Memórias sobre trilhos: vagão histórico da Madeira-Mamoré ganha nova vida em Porto Velho

Por ENERGISA

Publicada em 12/11/2026 às 08h43

Parte do que antes era apenas lembrança ganhou vida novamente em Porto Velho. O vagão PP56, que um dia percorreu os trilhos da histórica Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, passou por um processo de revitalização. O trabalho incluiu recuperação de peças, pintura interna e externa, reforma dos bancos, portas e janelas, além da lubrificação dos componentes mecânicos, sempre respeitando suas características originais.

Inaugurada em 1912, a Madeira-Mamoré teve papel fundamental na formação de Porto Velho e no desenvolvimento de Rondônia. Para Antônio Manoel, ex-ferroviário, acompanhar a recuperação desse patrimônio é motivo de emoção. "O estado de Rondônia existe por causa da estrada de ferro. Para nós, ferroviários, é uma felicidade muito grande ver esse trabalho de recuperação e saber que a população poderá sentir novamente o que é andar sobre os trilhos da Madeira-Mamoré", afirma.

A revitalização do vagão conta com apoio da Energisa Rondônia, que reconhece a importância histórica, cultural e social da ferrovia para os rondonienses. "Revitalizar esse vagão é muito mais do que recuperar uma estrutura. É preservar nossas raízes e garantir que as próximas gerações conheçam de perto uma história que ajudou a construir Rondônia. Para a Energisa, é uma alegria contribuir com esse resgate", destaca Fernando Tupan, gerente institucional da distribuidora.

Mais do que devolver as características originais ao vagão PP56, a iniciativa mantém viva a memória de gerações que fizeram parte da história da Madeira-Mamoré, preservando um patrimônio que continua sendo símbolo de identidade e orgulho para Rondônia.