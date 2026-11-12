Discussão termina em tiroteio entre trabalhadores e morte na BR-319

Por pvhnoticias.com

Publicada em 12/11/2026 às 09h00

Uma discussão entre trabalhadores nesta quarta-feira (11), terminou com a morte de um homem identificado como Giliarde Melo Sousa, 44, anos.

O crime aconteceu em uma propriedade rural na altura do km50 na BR-319, sentido Humaitá-AM.

De acordo com as primeiras informações, a briga teria acontecido durante uma bebedeira entre os trabalhadores, onde houve uma troca de tiros e a vítima foi morta e os suspeito fugiu.

A PM foi chamada e após os trabalhos da perícia o corpo foi removido pelo rabecão ao IML. O DHPP investiga o crime.