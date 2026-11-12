PRF apreende 107 kg de drogas e prende homem na BR-364

Por jaruonline.com

Publicada em 12/11/2026 às 08h40

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizada nesta quarta-feira (11), resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na BR-364, em Porto Velho (RO).

Segundo informações, os policiais realizavam fiscalização na rodovia quando abordaram uma Fiat Strada que seguia de Nova Mamoré em direção à capital.

Durante a revista no veículo, foram encontrados três sacos contendo entorpecentes, sendo aproximadamente 96 quilos de maconha e 11 quilos de cocaína, totalizando 107 quilos de drogas.

O suspeito teria informado aos policiais que receberia R$ 10 mil pelo transporte da droga.

Ele foi preso e encaminhado às autoridades competentes, juntamente com o entorpecente apreendido, para as providências cabíveis.