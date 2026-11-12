Dr. Luís do Hospital se reúne com governador eleito Marcos Rogério no Senado para discutir prioridades de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/11/2026 às 08h30

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital, do Novo, destacou a continuidade de seu trabalho em defesa dos interesses da população de Rondônia após uma agenda institucional realizada no Senado Federal, em Brasília. A atuação voltada aos municípios foi reafirmada pelo parlamentar em publicação nas redes sociais.

Durante a passagem pelo Congresso Nacional, Dr. Luís do Hospital se reuniu com o senador Marcos Rogério, governador eleito de Rondônia. O encontro teve como pauta os desafios enfrentados pelo estado, a definição de prioridades e a discussão de novos projetos destinados ao desenvolvimento regional.

A reunião foi divulgada pelo deputado em seu perfil no Facebook. Na publicação, ele informou que o diálogo com Marcos Rogério esteve concentrado em questões relacionadas ao futuro de Rondônia, sem detalhar propostas específicas ou eventuais encaminhamentos decorrentes da conversa.

Ao comentar sua atuação parlamentar, Dr. Luís do Hospital reiterou o compromisso de representar a população e trabalhar pela chegada de novas conquistas aos municípios rondonienses.

“O trabalho continua! Nosso compromisso é com Rondônia e com a nossa gente”, declarou o deputado estadual.