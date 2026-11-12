O TEMPO E A TEMPERATURA: Rondônia tem previsão de chuvas fortes com ventos intensos e trovoadas

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 12/11/2026 às 08h00

A quinta-feira, 12 de novembro, consolida o padrão de forte abafamento e elevada umidade em toda a Região Norte. O fluxo de umidade amazônica interage com as altas temperaturas desde as primeiras horas da manhã, favorecendo o desenvolvimento de nuvens de tempestade. Este cenário de instabilidade afeta a rotina das capitais e a vida dos produtores rurais e moradores do interior dos estados, onde as pancadas de chuva podem interferir no transporte hidroviário e na trafegabilidade das estradas vicinais.

Em Boa Vista (RR) e em municípios roraimenses do extremo norte (como Alto Alegre e Cantá), a massa de ar seco inibe tempestades severas, mantendo o céu parcialmente nublado e a máxima disparando para 37°C, com umidade caindo para 40%. Em Macapá (AP) e cidades do litoral amapaense (como Santana e Mazagão), a nebulosidade varia com máxima de 35°C e possibilidade de chuva isolada à noite. Em Belém (PA) e em polos paraenses como Santarém, Marabá e Altamira, a umidade favorece precipitações isoladas a partir da tarde, variando entre a mínima de 24°C e a máxima de 35°C.

Nas capitais e municípios do ocidente e sul amazônico, o ar instável ganha força. Em Manaus (AM) e em cidades da calha dos rios Solimões e Negro (como Tefé e Coari), a quinta-feira terá pancadas isoladas de chuva com variação térmica de 26°C a 35°C. Em Porto Velho (RO) e em polos agropecuários rondonienses como Ji-Paraná e Cacoal, a previsão aponta chuvas fortes com ventos intensos e trovoadas, com mínima de 27°C e máxima de 36°C.

Em Rio Branco (AC) e no interior acreano (como Cruzeiro do Sul e Sena Madureira), as pancadas isoladas ocorrem com trovoadas, variando de 23°C a 33°C. Em Palmas (TO) e no interior tocantinense (como Gurupi e Araguaína), as chuvas acompanhadas de rajadas de vento aparecem entre a tarde e a noite, mantendo a máxima em 35°C e a umidade em 90%.

Alertas e Riscos do INMET:

Áreas afetadas: municípios de Rondônia, Acre, Amazonas, Tocantins e sul/oeste do Pará.

Validade: quinta-feira, 12/11/2026.

Principais riscos: rajadas de vento fortes, descargas elétricas em áreas de pastagem e alagamentos pontuais nas áreas urbanas e rurais.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).