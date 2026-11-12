Deputado Alan Queiroz anuncia liberação de R$ 182 mil para exames de saúde em Rolim de Moura

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/11/2026 às 08h20

O município de Rolim de Moura recebeu R$ 182 mil destinados à aquisição de exames de saúde. A disponibilidade dos recursos foi anunciada pelo deputado estadual Alan Queiroz (PL), que informou ter atendido a uma solicitação apresentada pelo prefeito Aldo Júlio.

De acordo com o parlamentar, o investimento tem como finalidade ampliar o acesso dos moradores aos exames e contribuir para a melhoria do atendimento prestado aos pacientes da rede municipal de saúde.

Ao divulgar a liberação da verba, Alan Queiroz destacou que o montante já se encontra disponível para o município. A medida integra, segundo o deputado, o trabalho de destinação de investimentos voltados às necessidades da população.

O parlamentar também afirmou que continuará atuando para cumprir compromissos e encaminhar recursos aos municípios, com atenção às demandas dos moradores.