Prefeitura realiza II Seminário Intermunicipal de Psicopegagogia de Rondônia - SIPPERO 2026

Por Assesoria

Publicada em 12/11/2026 às 08h52

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e do Núcleo de Capacitação Municipal (NUCAP), convida os profissionais da Educação, Saúde e áreas afins para participar deste importante momento de aprendizado, diálogo e troca de experiências.

Tema: Integração, conhecimento e práticas baseadas em evidências para transformar vidas e fortalecer a aprendizagem.

Data: 07, 08 e 09 de dezembro de 2026

Local: Centro Cultural Antônio Augusto Neves

Endereço: Avenida Presidente Dutra, 1007, Bairro Alvorada – Pimenta Bueno/RO.

Inscreva-se pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTqb119GBccz8UJSULPur47HPZ21eGaGRegg1Z9zKIOGnEJA/viewform

O seminário reunirá profissionais de diferentes áreas para fortalecer o diálogo e a atuação multiprofissional nos contextos de aprendizagem.

Participe! Vamos juntos ampliar conhecimentos e compartilhar práticas que contribuem para uma educação cada vez melhor.