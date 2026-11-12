Equipe de Pontes: Prefeitura implanta mais um bueiro na estrada Canelinha

Por Assessoria

Publicada em 12/11/2026 às 09h11

Os trabalhos de manutenção e infraestrutura seguem acontecendo em diversas regiões de Espigão do Oeste. Nesta quarta-feira, nossa equipe de pontes está realizando mais um importante serviço de implantação de bueiro na Estrada do Canelinha, garantindo melhores condições de trafegabilidade e segurança para quem utiliza a via.

A demanda é grande e os desafios são muitos, mas os trabalhos não param! Com planejamento, dedicação e determinação, nossas equipes seguem avançando, enfrentando os obstáculos e atendendo às necessidades da população.

É a Prefeitura trabalhando nos quatro cantos do município, porque Espigão não pode parar!