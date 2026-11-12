Marcelo Thomé alerta para custos do pedágio na BR-364, cobra controle de gastos e aponta desafios do novo governo no Resenha Política

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/11/2026 às 09h44

PORTO VELHO, RO - O presidente da Federação das Indústrias de Rondônia (Fiero), Marcelo Thomé, participou de uma entrevista ao Resenha Política, programa apresentado pelo jornalista Robson Oliveira em parceria exclusiva com o Rondônia Dinâmica. Durante a conversa, o dirigente industrial abordou os desafios econômicos do Brasil, as perspectivas para a administração do governador eleito Marcos Rogério (PL) e as dificuldades enfrentadas pelo setor produtivo. Entre os principais assuntos estiveram o custo da logística, as contas públicas, a expansão da agroindústria e as oportunidades relacionadas à economia verde.

Ao analisar o cenário político de Rondônia, Thomé revelou que a Fiero apresentou aos candidatos ao Governo do Estado um documento com medidas consideradas urgentes para os primeiros 100 dias da próxima administração. O presidente destacou a necessidade de investimentos em infraestrutura e criticou os custos do pedágio na BR-364, afirmando que os empresários ainda não percebem benefícios proporcionais à cobrança. Também defendeu a revisão das despesas correntes do Estado, com maior direcionamento de recursos para investimentos capazes de melhorar a competitividade da produção rondoniense.

A situação econômica nacional também ocupou parte da entrevista. Thomé atribuiu ao descontrole dos gastos federais uma parcela importante da pressão sobre as taxas de juros, apontando dificuldades para a ampliação da atividade industrial. Segundo o dirigente, empresas brasileiras têm buscado alternativas em países como o Paraguai, onde encontram condições consideradas mais favoráveis aos investimentos. Apesar das críticas à condução fiscal, manifestou otimismo com o potencial brasileiro nas áreas de segurança alimentar, energia renovável e desenvolvimento industrial.

Outro destaque foi a defesa do agronegócio como atividade capaz de movimentar diferentes segmentos econômicos. Thomé contestou a avaliação de que a exportação de soja não gera riqueza para Rondônia, explicando que a produção agrícola também impulsiona setores como transporte, combustíveis, máquinas, tecnologia e serviços portuários. Como exemplo da expansão agroindustrial, afirmou que o estado passou de aproximadamente três ou quatro unidades de processamento de proteína animal para mais de 50 durante o período em que esteve à frente da Fiero. A entrevista ainda abordou os impactos da estiagem e dos fenômenos climáticos sobre a produção e a navegação.

Na pauta ambiental, o presidente da Fiero avaliou positivamente os resultados da COP realizada em Belém, embora tenha reconhecido dificuldades para transformar compromissos financeiros em recursos efetivamente acessíveis aos produtores. Thomé explicou o funcionamento do mercado de créditos de carbono, apontou possibilidades de geração de renda para agricultores de Rondônia e apresentou uma iniciativa destinada a aproximar financiadores de quem necessita de capital para projetos sustentáveis. A entrevista completa pode ser acompanhada pelo Rondônia Dinâmica, pelo canal Resenha Política no YouTube e pelos demais veículos de transmissão do programa.