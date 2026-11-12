Trump diz que acordo com Irã ficou para trás e que concentrará esforços em combate à corrupção em estados democratas

Por G1

Publicada em 12/11/2026 às 09h58

Presidente norte-americano afirmou não precisar mais de um acordo para o fim da guerra com o Irã, mas não indicou que caminho seguirá no conflito. E disse ter ordenado a seu vice ações de 'combate à corrupção' em estados governados por democratas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (12) que um acordo com o Irã "ficou para trás". Trump afirmou que, no lugar disso, seu governo concentrará esforços em no "combate à corrupção" em estados governados pelo Partido Democrata.

Em uma postagem em sua rede social Truth Social, o norte-americano disse que "não precisamos de um acordo com o Irã. Esses tempos já ficaram para trás". Ele não indicou, no entanto, o caminho que pretende seguir com a guerra que trava desde fevereiro contra o país. Washington e Teerã vinham tentando chegar a um acordo final para colocar fim à guerra.

"Não precisamos de um acordo com o Irã. Esses tempos já ficaram para trás. Nós estamos com o dinheiro deles — centenas de bilhões de dólares — e controlamos o estreito deles! Agradeço a sua atenção a este assunto", afirmou.

Trump disse, ainda, que, no lugar do foco no Irã, pediu a seu vice-presidente, JD Vance, que "concentre toda a sua atenção na corrupção e na criminalidade em larga escala que ocorrem em cidades e estados governados por democratas por todos os Estados Unidos".

Sem apresentar provas ou indícios de corrupção, ele citou os estados de Minnesota, Califórnia, Illinois "e muitos outros".

"Os estados democratas (...) são, todos eles, desastres mal administrados e corruptos. Bilhões de dólares estão sendo roubados a cada mês. Nosso orçamento poderia ser rapidamente EQUILIBRADO com a correção dessa atividade criminosa em grande escala".

👉 A fala vem após sua sigla, o Partido Republicano, perder a maioria no Congresso para os democratas, que também levaram a maioria dos governos estaduais nas midterms, as eleições de meio de mandato realizadas no início de novembro nos EUA.

Nesta semana, também sem apresentar provas, ele alegou fraude nas eleições.