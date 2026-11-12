Na COP31, Lula cobra ação e financiamento climático de países ricos

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 12/11/2026 às 10h09

"Em uma mobilização sem precedentes, o povo brasileiro empunhou as armas da democracia", declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quarta-feira (11), na abertura da Cúpula dos Líderes da Conferência do Clima da ONU, em Antália, na Turquia.

A menção ao recente resultado eleitoral, que "confrontou aqueles que negam as evidências da ciência e que ameaçam a sobrevivência da maior floresta tropical, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do mundo", finalizou um discurso marcado por cobranças aos países ricos e pela voz rouca do presidente brasileiro.

O petista foi um dos quatro líderes a discursar no principal momento político da COP31, ao lado do anfitrião, Recep Erdogan, presidente da Turquia; Anthony Albanese, primeiro-ministro australiano, que divide a chefia do evento; e o premiê da Etiópia, Abiy Ahmed Ali, anfitrião da próxima edição.

Lula usou sua fala para pedir que turcos e australianos incorporem os planos da COP30, de Belém, para impulsionar o financiamento climático, fazer a transição energética e acabar com o desmatamento no processo do novo balanço global do Acordo de Paris.

O mecanismo mede os avanços dos governos no combate à crise climática e será iniciado nesta conferência. "O Brasil vai fazer a sua parte adotando mapas do caminho nacionais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e eliminar o desmatamento e a degradação da floresta", disse.

Na última sexta-feira (6), o governo brasileiro lançou as diretrizes que devem orientar o plano de transição brasileiro, sem definir uma data para abrir mão completamente da energia suja.

O presidente brasileiro reiterou, ainda, sua defesa do multilateralismo, afirmando que, nas COPs, as nações participam de forma igualitária. "Em outros foros, o privilégio do veto e o poder do dinheiro desequilibram a balança. Sabotar o regime climático é destruir o que o sistema multilateral tem de melhor."

Citou nominalmente os países do G7 e do G20, que, depois de Belém, segundo ele, passaram "a falar mais de armas e tarifas". "A transição energética passou a ser vista por alguns como um empecilho à segurança e à prosperidade das nações. Com as guerras e a inflação batendo à porta hoje, fica mais difícil pensar na catástrofe climática de amanhã."

Segundo Lula, recebido como popstar em Antália por ativistas e outros políticos, "o planeta não pode ficar à mercê de disputas hegemônicas".

O brasileiro foi ovacionado pelos presentes na plenária ao mencionar que o continente africano, próximo anfitrião da COP, está sendo "estrangulado pelo endividamento". "Os países ricos se desenvolveram às custas do planeta e devem cumprir seus compromissos", afirmou.

O presidente listou feitos de sua administração na área ambiental, como a queda recorde no desmatamento, e defendeu o TFFF, o fundo de florestas idealizado pelo Brasil, que corre atrás de recursos nesta COP para completar o piso de US$ 10 bilhões. Este valor precisa ser atingido até o fim deste ano.

Em referência a um recente estudo da agência de meio ambiente da ONU, o petista ressaltou a urgência de que os países aumentem suas metas de redução de emissões e busquem novas estratégias para fazer isso.

Citando as metas de ampliar a eletrificação e reduzir a geração de resíduos, defendidas pela chefia da COP31, tropicalizou as propostas, afirmando que elas "complementam o objetivo da COP30 de ampliar o uso de combustíveis sustentáveis".

No encerramento, de modo mais sutil, voltou a fazer referência ao período eleitoral, quase dando a impressão de ter saído do governo, enquanto, na verdade, caminha para o quarto mandato. "O Brasil está de volta para defender a continuidade de um planeta saudável."