Em meio à reunião de enviados de Trump na Rússia, Putin diz que gostaria que a paz na Ucrânia

Por G1

Publicada em 12/11/2026 às 10h17

Os emissários do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, desembarcaram nesta quinta-feira (12) em Moscou, na Rússia, para se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin.

Witkoff é o enviado especial dos EUA. Já Kushner é genro do presidente Donald Trump.

A reunião no Kremlin discutiu a situação da guerra na Ucrânia, dois dias após negociações diretas entre Kiev e Moscou em Abu Dhabi. Para Putin, haveria apenas uma questão de demarcação pendente com a Ucrânia.

O presidente russo também teria visto positivamente o cessar-fogo temporário em Olenshky. Por isso, teria proposto uma nova experiência de trégua, desta vez em Kostyantynivka, no leste da Ucrânia.

Putin teria dito que nunca se opôs ao fim do conflito e que "gostaria que a paz na Ucrânia durasse para sempre".

Mesmo assim, o líder russo criticou a presença de tropas estrangeiras em território ucraniano, o que classificou como "inaceitável", reforçando que elas são um "alvo legítimo" para a Rússia.

De acordo com informações da imprensa local, Witkoff disse que o encontro em Abu Dhabi havia corrido bem e que progressos em relação a trocas de presos entre os países envolvidos no conflito "indicam um progresso em busca de um acordo".

O enviado especial dos EUA ainda acrescentou que os países europeus na reunião não estiveram diretamente nas negociações, mas que estão a par da situação e querem participar.

Após a reunião com Putin, Witkoff afirmou que falará com o presidente ucraniano. Além disso, ele confirmou que os EUA começaram negociações com outros países europeus para discutir a segurança no continente.

A visita dos emissários americanos à Rússia, que deveriam encontrar em Dublin o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, acontece após os esforços das diferentes delegações para pôr um fim nos quase quatro anos de conflito na Ucrânia.