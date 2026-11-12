Espetáculo teatral “Mercúrio” revisita histórias do garimpo e o imaginário amazônico em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 12/11/2026 às 10h28

Inspirado nas histórias de antigos garimpos de Rondônia e nos relatos de pessoas que viveram o ciclo do ouro na década de 1980, o espetáculo teatral Mercúrio propõe um encontro entre memória, realidade e mitologia amazônica. A montagem aborda a trajetória de imigrantes que chegaram ao estado em busca de oportunidades no garimpo e encontraram uma realidade marcada por desafios, conflitos e histórias atravessadas pelo imaginário da região.

Dirigido por Rafael Barros, com roteiro de Fabiano Barros e produção executiva de João Leão, o espetáculo integra uma trilogia teatral que investiga as relações entre os trabalhadores do garimpo, os deslocamentos populacionais e as narrativas populares da Amazônia.

A pesquisa dramatúrgica tem como referência relatos de garimpeiros e pessoas que ainda vivem em balsas e nas margens do Rio Madeira, muitos deles envolvidos na extração de ouro. Essas histórias, pouco presentes nos registros oficiais, servem de base para a construção de uma narrativa que aproxima a experiência dos trabalhadores das lendas e personagens da cultura amazônica.

Em Mercúrio, o cotidiano do garimpo se encontra com os mistérios da região, revelando como o imaginário amazônico atravessa a vida de quem chega a Rondônia em busca de melhores condições de vida. A montagem propõe uma reflexão sobre sobrevivência, pertencimento e as diferentes experiências de quem construiu sua trajetória na região.

O elenco é formado por Kaline Leigue, Guilherme Trin, Lucas Nufreli e Teo Nascimento. A equipe de produção conta com Coordenadora de produção – Emilly Lamarão – Produção: Catarina Ferreira e coordenador de logística Rosivaldo Colares.

As apresentações serão realizadas em diferentes espaços e comunidades de Rondônia, como parte de uma proposta de descentralização das ações culturais, ampliando o acesso ao teatro para públicos de diferentes territórios. A circulação contempla os municípios de Candeias do Jamari e Porto Velho, além da Comunidade São Sebastião. Na capital, o espetáculo será apresentado no Espaço Tapiri, nos dias 13 e 14 de novembro, às 20h, com entrada gratuita e duas sessões abertas ao público, os ingressos estarão disponível 30 minutos antes do espetáculo.

Mercúrio é uma realização da Cia. de Artes Fiasco e da Conexão Norte Produções, com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Governo de Rondônia e da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL)