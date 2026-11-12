Em memória das vítimas, Detran-RO mobiliza população por um trânsito mais humano

Por Jarlana Davy

Publicada em 12/11/2026 às 11h30

Em alusão ao Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito, celebrado neste ano em 15 de novembro, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) realiza uma programação especial voltada à conscientização da sociedade sobre os impactos da violência no trânsito e a importância de escolhas responsáveis para preservar vidas.

Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), a data é lembrada anualmente no terceiro domingo de novembro e presta homenagem às vítimas fatais de sinistros de trânsito, além de reconhecer a dor enfrentada por familiares, amigos e profissionais que convivem com as consequências dessas ocorrências.

As intervenções teatrais tem o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre os comportamentos que causam mortes no trânsito

SENSIBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE

Ao longo do mês, especialmente às quartas e sextas-feiras, equipes do Detran-RO promovem intervenções educativas em pontos considerados críticos para a ocorrência de sinistros em diversos municípios do estado. As ações incluem orientações ao público e distribuição de mensagens com QR Code que direcionam para um ambiente virtual com relatos reais de pessoas impactadas pela violência no trânsito.

No domingo (15), data que marca o Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito, Porto Velho receberá uma programação especial com ações educativas e dramatizações que objetivam sensibilizar a população sobre os riscos da imprudência.

As atividades serão realizadas em locais de maior circulação, como o Espaço Alternativo, Parque Circuito, Mercado Central, Feira do Cai N’Água, pontos de ônibus e cruzamentos semaforizados da capital.

Para o diretor da Escola Pública de Trânsito (EPTran), Talysson Bezerra, a conscientização continua sendo uma das ferramentas mais eficazes para reduzir sinistros e preservar vidas. “Quando levamos informação e promovemos a reflexão, estamos contribuindo para formar cidadãos mais conscientes. A educação para o trânsito tem o poder de transformar comportamentos e evitar que novas famílias sejam atingidas pela dor causada pela violência viária.”

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou que a mobilização reforça o papel do órgão na construção de um trânsito mais seguro. “Trabalhamos diariamente para salvar vidas por meio da educação, da conscientização e da promoção de atitudes responsáveis. Esta campanha nos lembra que cada escolha no trânsito pode fazer a diferença entre a vida e a morte.”