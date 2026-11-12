Obras do Expresso Porto avançam e primeira etapa já alcança 55% de execução

Por Jhon Silva

Publicada em 12/11/2026 às 12h02

As obras do Expresso Porto seguem avançando em Porto Velho, com aproximadamente 55% de execução da primeira etapa. O projeto prevê a implantação de uma rodovia com cerca de 34 quilômetros de extensão, dividida em três etapas, com o objetivo de criar uma alternativa para o transporte de cargas e reduzir a circulação de veículos pesados em importantes vias urbanas da capital.

Atualmente, os trabalhos estão concentrados nos primeiros 17 quilômetros da rodovia, no trecho que parte da região do Hospital de Amor em direção à via conhecida como Gilberto Bertolini. Até o momento, aproximadamente três quilômetros já receberam pavimentação, enquanto outros trechos passaram pela imprimação, procedimento que prepara a superfície para receber o revestimento asfáltico.

Além da pavimentação, os serviços incluem a conclusão da terraplanagem e a execução de três obras de drenagem, estruturas importantes para garantir o escoamento adequado da água e contribuir para a durabilidade da rodovia.

Expresso Porto prevê investimento de R$ 300 milhões e redução do tráfego de caminhões na capital

INVESTIMENTO E CRONOGRAMA

O investimento total previsto para o Expresso Porto é de aproximadamente R$ 300 milhões. Desse montante, R$260 milhões são destinados à execução das obras e cerca de R$40 milhões às questões ambientais e fundiárias relacionadas ao empreendimento.

A previsão é concluir a primeira etapa até março de 2027. Já a entrega das três etapas, que totalizam aproximadamente 34 quilômetros, está prevista para o final do mesmo ano.

MELHORIAS NA MOBILIDADE URBANA

Um dos principais benefícios esperados com a implantação do Expresso Porto é a redução da circulação de caminhões em vias que atualmente concentram parte do transporte de cargas na cidade.

Entre os locais que poderão ser beneficiados estão a avenida Jorge Teixeira e a região da avenida Imigrantes, em direção ao Ecoville, onde o fluxo de veículos pesados interfere na circulação urbana.

Com a nova rodovia, a expectativa é oferecer um percurso alternativo para o transporte de cargas, contribuindo para melhorar a fluidez do trânsito e reduzir os conflitos entre caminhões, automóveis e outros usuários das vias.

DESENVOLVIMENTO E LOGÍSTICA

Prefeito Léo Moraes destaca o Expresso Porto como alternativa para melhorar o trânsito e fortalecer a logística da capital

Além dos benefícios para a mobilidade, o Expresso Porto representa um investimento estratégico para a logística da capital, que desempenha papel importante no transporte de mercadorias e na movimentação de cargas em Rondônia.

A implantação da rodovia deverá facilitar o deslocamento de veículos pesados e contribuir para uma circulação mais organizada, com reflexos na segurança viária e no desenvolvimento econômico da região.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que o Expresso Porto representa um avanço importante para a mobilidade urbana e para o desenvolvimento econômico da capital.

“Estamos falando de uma obra estratégica para o futuro de Porto Velho. O Expresso Porto vai oferecer uma alternativa para o transporte de cargas, reduzindo a circulação de caminhões dentro da cidade e trazendo mais segurança e fluidez ao trânsito. É um investimento que fortalece nossa logística, impulsiona o desenvolvimento e melhora a qualidade de vida da população”, disse o prefeito.

Com a conclusão das etapas previstas, o Expresso Porto deverá ampliar as alternativas de circulação de cargas, melhorar a conexão entre diferentes regiões e contribuir para uma logística mais eficiente. A obra também representa uma mudança na estrutura viária da capital, com potencial para reduzir a presença de veículos pesados em áreas urbanas e melhorar as condições de deslocamento da população.