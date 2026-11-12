Assembleia aprova projeto de Delegado Camargo que institui o Dia de São Miguel Arcanjo em Rondônia

Por Welik Soares

Publicada em 12/11/2026 às 13h50

Deputado estadual Delegado Camargo é autor do projeto de lei aprovado (Podemos) (Foto: Assessoria Parlamentar)

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) aprovou, nesta terça-feira (10), o projeto de lei de autoria do deputado estadual Delegado Camargo (Podemos) que institui o Dia de São Miguel Arcanjo no calendário oficial do Estado. A celebração será realizada anualmente em 29 de setembro.



A iniciativa reconhece a importância religiosa e cultural de São Miguel Arcanjo, uma das figuras de maior destaque na tradição cristã, especialmente na Igreja Católica. Conhecido como príncipe da milícia celeste e defensor contra o mal, São Miguel é símbolo de proteção, coragem e fidelidade a Deus.



Com a instituição da data, a proposta busca valorizar a tradição religiosa, reconhecer a devoção de milhares de fiéis e preservar manifestações de fé presentes na história e na identidade de muitas comunidades rondonienses.



Valorização da fé e da tradição cristã



Para o deputado Delegado Camargo, a aprovação representa o reconhecimento de uma devoção que faz parte da vida de muitas famílias e comunidades.



“São Miguel Arcanjo representa a proteção, a coragem e a luta contra o mal. Instituir essa data em Rondônia é reconhecer a importância da fé na vida de tantas pessoas e valorizar uma tradição cristã que atravessa gerações. Como cristão e católico, fico muito feliz em contribuir para esse reconhecimento no nosso estado”, destacou o parlamentar.



O deputado também ressaltou que a valorização das tradições religiosas faz parte do respeito à história, à cultura e às manifestações de fé da população.



Com a aprovação na Alero, o projeto segue para as próximas etapas do processo legislativo.