SINTERO homenageia diretores e diretoras escolares pelo seu dia que é celebrado em 12 de novembro

Por sintero

Publicada em 12/11/2026 às 13h45

O Dia do Diretor de Escola é uma oportunidade de reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais que desempenham um papel fundamental na organização, no funcionamento e no desenvolvimento das instituições de ensino.

Muito além das atribuições administrativas, diretores e diretoras são responsáveis por coordenar o projeto pedagógico, gerenciar a rotina administrativa e financeira das escolas e promover a mediação entre estudantes, professores, funcionários e famílias. Uma missão que exige compromisso, responsabilidade, capacidade de diálogo e sensibilidade para lidar com os desafios cotidianos da comunidade escolar.

A gestão escolar tem papel essencial na construção de um ambiente acolhedor e comprometido com a qualidade da educação. Por isso, reconhecer esses profissionais também significa valorizar todos aqueles que contribuem para o fortalecimento da escola pública.

Neste dia especial, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) parabeniza todos os diretores e diretoras de escola, reconhecendo sua dedicação e importância .

Nosso reconhecimento e respeito a quem transforma desafios em possibilidades e trabalha diariamente pelo fortalecimento da educação pública!

Feliz Dia do Diretor de Escola!