Prefeito Leo é nome para as eleições gerais de 2030, Cirone e Pablo concorrem em Cacoal, Justiça Eleitoral cassa dois vereadores de Porto Velho

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/11/2026 às 14h00

Governador – O prefeito de Porto Velho e presidente estadual do Podemos, Leo Moraes tem como objetivo político-futuro a sua reeleição em 2028, caso não tenha o mandato prorrogado por dois anos, conforme mudanças na Lei Eleitoral aprovadas na Câmara Federal em 2025, mas não discutidas e votadas um ano antes, no caso de as eleições gerais de outubro deste ano. Nas alterações, além de mandatos de cinco anos para cargos executivos (presidente da República, governadores e prefeitos), também não teremos mais reeleição, que serão possíveis, somente para cargos legislativos, senadores, deputados federais e estaduais além de vereadores. Mas pessoas próximas a ele garantem que o próximo passo será a candidatura a governador, que deverá ocorrer em 2030 já dentro das novas normas, que seria mandato de cinco anos sem reeleição e ele reeleito ou com mandato prorrogado.

Governador II – Mas não importa se as próximas eleições a prefeito serão em 2028, ou mandatos prorrogados até 2030, pois não estaria descartado um mandato-tampão de dois anos para coincidência das eleições, a meta política de Leo Moraes com certeza é a disputa pelo Governo do Estado. O planejamento político de Moraes não está fora de propósito, pois já foi vereador e agora é prefeito de Porto Velho, também passou pela Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Só não ocupou cargos político-eletivo de senador e governador. A partir de fevereiro de 2027, o Podemos, além de a prefeitura da capital com o prefeito Leo, elegeu nas eleições de outubro, para o próximo mandato o deputado estadual Paulo Morais Jr, que é irmão de Leo, e terá o vice-governador, o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo, de Ariquemes, eleito com o governador Marcos Rogério, que preside o PL no Estado. Provavelmente teremos Leo Moraes e Marcos Rogério como candidatos à sucessão estadual nas eleições gerais de 2030. Quem viver verá...

Prefeituras – No interior a expectativa para as eleições municipais de 2028 (sempre ressaltando que existe a possibilidade de prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos em dois anos, para coincidirem com as eleições gerais de 2030) são em dois importantes municípios, Ji-Paraná, segundo maior colégio eleitoral do Estado, (mais de 98 mil eleitores em condições de votar em 2026), e Cacoal, o (cerca de 69 mil eleitores em 2026). Em Ji-Paraná o prefeito Affonso Cândido (PL), era deputado estadual e renunciou, porque foi eleito em 2024 e certamente concorrerá à reeleição. A legislação eleitoral atual, ainda permite reeleição. Affonso também já foi vereador e certamente tem em seus planos futuros no segmento político, permanecer no cargo para um segundo mandato. Um dos seus futuros adversários na busca pela reeleição deverá ser o ex-prefeito e ex-deputado estadual Jesualdo Pires (PP), que concorreu a deputado federal em outubro, sem sucesso.

Prefeituras II – O ex-prefeito de Cacoal, que também já passou pela Assembleia Legislativa (Ale), Adailton Fúria (PSD), renunciou no segundo mandato para concorrer à sucessão estadual nas eleições gerais de outubro. Não se elegeu. Perdeu no primeiro turno para o senador Marcos Rogério. No lugar de Fúria assumiu o vice, Tony Pablo (PSD), que poderá concorrer à reeleição, porque o vice, no primeiro mandato de Fúria era o deputado estadual Cássio Góes (PSD), que foi eleito deputado estadual em 2022 e reeleito em outubro com 28.988 votos, o terceiro mais bem votado entre os parlamentares reeleitos e eleitos. Pablo, no mínimo terá um adversário de comprovada força político-eleitoral, o deputado Cirone /Deiró (UB), que concorreu a vice-governador do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (UB), que ficou na terceira colocação. Certamente teremos outros nomes na disputa pela prefeitura, mas Pablo e Cirone já estariam se preparando com antecedência.

Vereadores – A Justiça Eleitoral acatou pedido de cassação de os vereadores Zé Paroca e Breno Mendes, ambos do Avante atendendo denúncia do Ministério Público (MP) Eleitoral, anulando Demonstrativo de Regularidade da Atos Partidários (DRAP), do partido Avante relativo às eleições municipais de 2024. Eles foram eleitos pelo quociente partidário e sobras eleitorais por média. A cassação foi fundamentada no lançamento de as candidaturas fictícias de Carla Teles Priore e Gleici Tatiana Meires dos Santos apenas para cumprir a cota legal. Carla recebeu R$ 35.500,00 e obteve três votos e não realizou propaganda eleitoral. Já Gleici obteve somente um voto. Foi determinada a cassação dos diplomas dos dois vereadores, que podem recorrer, fora dos mandatos. É a Justiça Eleitoral “fazendo justiça”, mas somente quase dois anos depois de os vereadores estarem cumprindo mandatos.

Respigo

Estamos no Verão Amazônico, período de estiagem durante meses. Na noite de quarta-feira (11), choveu forte em Porto Velho e, como sempre ocorre, ruas e avenidas ficaram alagadas e o trânsito mais complicado do que onormal +++ O deputado Jean Mendonça (Pimenta Bueno) participa da reunião da União dos Legisladores e Legislativos-Unale que está sendo realizado em Brasília. O encontro tem como tema “Tecnologia do Futuro” e será encerrado na sexta-feira (13) +++ Há semanas estamos sem o WhatsApp, porque fomos bloqueados, por isso a comunicação somente por ligação telefônica. Mas as ligações foram inúmeras para saber qual órgão público (federal, estadual, municipal) estaria “investindo” R$ 7 milhões em decoração natalina, conforme nota na coluna de quarta-feira (11) +++ Em certos casos é mais prudente divulgar o “milagre”, mas não o Santo. E durma-se com um barulho desses... +++ Sábado (7) os admiradores de futebol têm compromisso da maior importância. A Seleção Brasileira estará enfrentando a Seleção do Japão, com o jogo tendo início às 5h15 horas +++ É que a seleção escalada por Carlo Lancelotti e “convocada” pelos empresários estará enfrentando a seleção dos japoneses. E não pense que será jogo fácil, porque depois da passagem do Zico por lá, os nipônicos estão jogando muita bola +++ Se você dúvida levante (bem) cedo para assistir o jogo. É importante lembrar, que no amistoso de junho de 2025 o Brasil perdeu para o Japão por 3 x 2.