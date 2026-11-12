Por pvhnoticias.com

Publicada em 12/11/2026 às 09h15

Um mototáxi ficou gravemente ferido na manhã desta quinta-feira (12), após ser atropelado por uma caminhonete no cruzamento das Ruas Daniela com Cristina, bairro Igarapé, zona leste de Porto Velho.

De acordo com testemunhas, o motorista da caminhonete teria avançado a preferencial pela Rua Cristina e causou a batida.

A vítima teve fratura na perna e recebeu atendimento primeiro da equipe da motolância do Samu, depois foi encaminhado ao Hospital João Paulo II.